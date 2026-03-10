На Международном органном фестивале ГАСО РТ выступят музыканты из России, Испании, Нидерландов, Японии

С 11 по 21 марта пройдут три концерта, будет представлена мировая премьера пьесы Эльмира Низамова «К свету»

Фото: Динар Фатыхов

С 11 по 21 марта 2026 года в Казани пройдет VII Международный органный фестиваль. По приглашению Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан в БКЗ имени С. Сайдашева выступят известные органисты и дирижеры из разных стран — России, Испании, Нидерландов, Японии.



11 марта прозвучат сочинения французских и американских композиторов первой трети XX века — Равеля, Пуленка, Гершвина, Копленда. Выступят органисты Хироко Иноуэ (Япония), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), а за пульт ГАСО РТ встанет Илья Гайсин.

18 марта в исполнении органиста из Санкт-Петербурга Даниэля Зарецкого прозвучит музыка советских композиторов, а продирижирует главный дирижер БСО им. П.И. Чайковского Арсентий Ткаченко. В этом же концерте — мировая премьера пьесы «К свету» Эльмира Низамова.

Концерт-закрытие 21 марта посвящен дню рождения И.С. Баха. За органом казанская публика увидит испанца Даниэля Сальвадора, за дирижерский пульт впервые с ГАСО РТ встанет главный дирижер МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Феликс Коробов.

— Уникальность фестиваля — в соединении органа и оркестра, — подчеркивает художественный руководитель ГАСО РТ и фестиваля, народный артист России и Республики Татарстан Александр Сладковский. — За семь лет мы охватили невероятно богатый репертуар для этого короля инструментов. Я с гордостью могу сказать, что в каждую программу мы включаем либо казанскую, либо мировую премьеру: для нашего фестиваля специально пишут современные композиторы, чья музыка несет дыхание сегодняшнего дня.

Людмила Губаева