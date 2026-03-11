Новости общества

Аэропорт Казани временно закрыли из-за беспилотной опасности

04:04, 11.03.2026

Ограничения введены с 04.00 по московскому времени, сообщает Росавиация

Аэропорт Казани временно закрыли из-за беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

Аэропорт Казани временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщают Росавиация и МЧС.

Ограничения введены с 04.00 по московскому времени.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чуть позже аналогичные ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска и на территории города Альметьевска.

С 02.53 мск на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность».

