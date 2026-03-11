Аэропорт Казани временно закрыли из-за беспилотной опасности
Ограничения введены с 04.00 по московскому времени, сообщает Росавиация
Аэропорт Казани временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщают Росавиация и МЧС.
Ограничения введены с 04.00 по московскому времени.
Чуть позже аналогичные ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска и на территории города Альметьевска.
С 02.53 мск на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».