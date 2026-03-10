WSJ: Трамп готов устранить сына Хаменеи в случае отказа от требований США

Американский лидер озвучил эту позицию своим помощникам

Президент США Дональд Трамп поддержит операцию по устранению нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если Тегеран не согласится выполнить условия Вашингтона, включая полное прекращение ядерных разработок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации издания, американский лидер озвучил эту позицию своим помощникам, подчеркнув возможность радикальных мер в отношении преемника высшей власти в Исламской Республике.

Ранее Трамп уже заявлял о своем «разочаровании» выбором нового лидера Ирана, не скрывая намерений добиваться свержения действующего режима. По словам главы Белого дома, с начала масштабных боевых действий американские военные нанесли удары по более чем 5000 целей, однако некоторые из наиболее значимых объектов были намеренно оставлены «на потом» на случай необходимости их полного уничтожения.



Рената Валеева