Россия с 16 сентября утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека
Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека через полгода, с 16 сентября. Об этом сообщили в Европейском суде по правам человека, пишет «РИА Новости».
Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека 30 марта 1998 года. Теперь же она перестанет «быть Высокой договаривающейся стороной конвенции».
Напомним, 16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех заявлений против России в соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Россия перестает быть членом Совета Европы.
В середине марта генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от России о выходе из организации. Вместе с этим Москва сообщила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.
Справка
Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) — международное соглашение между странами-участниками Совета Европы. Разработано и подписано в 1950 году. Вступило в силу 3 сентября 1953 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым