Россия с 16 сентября утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека

Фото: Максим Платонов

Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека через полгода, с 16 сентября. Об этом сообщили в Европейском суде по правам человека, пишет «РИА Новости».

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека 30 марта 1998 года. Теперь же она перестанет «быть Высокой договаривающейся стороной конвенции».



Напомним, 16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех заявлений против России в соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Россия перестает быть членом Совета Европы.



В середине марта генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от России о выходе из организации. Вместе с этим Москва сообщила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.



Татьяна Демина