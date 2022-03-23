ТАСС: Чубайс покидает пост спецпредставителя президента России
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
— Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, — подтвердил источник из окружения Чубайса.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на данную должность в декабре 2020 года.
Недавно пост первого заместителя председателя Банка России покинул Сергей Швецов. Эту должность он занимал с 2014 года. Швецов продолжит свою карьеру вне Центрального банка.
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