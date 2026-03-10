Турция не инициировала применение пятой статьи НАТО после перехвата иранской ракеты

Она предусматривает принцип коллективной обороны

Пресс‑секретарь главного командования НАТО в Европе Мартин О’Доннелл заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью Североатлантического договора в связи с инцидентом со сбитой баллистической ракетой над территорией Турции.

При этом он подчеркнул, что Турция, как и любая другая страна — член НАТО, сохраняет право инициировать применение пятой статьи при необходимости. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что средства противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана, в воздушном пространстве страны.

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны: нападение на одну из стран‑участниц рассматривается как нападение на всех членов НАТО. Ее фактическое применение в истории альянса было единичным — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.



Рената Валеева