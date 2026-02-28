В Казани дефицит качественных площадок для особенных мероприятий

Представители ивент-индустрии говорят, что площадки для приема гостей VIP-уровня в городе наперечет, но среди них есть настоящая жемчужина

Фото: предоставлено пресс-службой ASG

В Казани стабилен спрос на организацию деловых, частных и коммерческих мероприятий, в том числе премиального уровня. Рынок ивент-индустрии в городе силен и крепок: можно организовать мероприятие любого формата, уровня и статуса. Однако площадок, которые удовлетворили бы самого взыскательного гостя, в Казани мало. Опрошенные «Реальным временем» эксперты — руководители ивент-агентств — перечисляют лишь четыре-пять названий площадок, отвечающих самым высоким требованиям. Причем одно из этих названий — Дом приемов ASG — эксперты выделяют особенно, указывая, что второго такого пространства под проведение мероприятия в городе просто нет, да и быть не может. Подробности — в материале «Реального времени».

Площадок мало, но беспроигрышный вариант — есть

Провести научную конференцию или стратегическую сессию с топ-менеджментом крупной компании, торжественный прием официальных лиц VIP-уровня, встречу на высшем уровне, деловые переговоры, эксклюзивный частный прием — все это требует от организаторов не только изобретательности, креативности и следования официальным протоколам, но и правильного подбора площадки.

предоставлено пресс-службой ASG

Есть чисто технические требования к пространству — достаточная площадь, камерность (или, наоборот, масштаб), полная мультимедийная оснащенность для реализации любой задачи, современные системы комфорта, удобная локация, парковка, возможность организации фуршета или банкета и т. д. С этими требованиями казанские операторы коммерческой недвижимости справляться уже давно научились.

Но, как справедливо выражаются опрошенные нашим изданием эксперты, это еще не все. Главное — эксклюзивность площадки, ее «сердце», особые условия, которые она может предложить, и неповторимая атмосфера. И вот здесь начинаются сложности. Ивент должен стать незабываемым — но как это сделать, если все площадки в городе примерно одинаковые по характеру?

Впрочем, как оказывается, есть и исключения. В ряду пространств, которые способны принять ивент, эксперты особо выделяют Дом приемов ASG (ул. Карла Маркса, 16—18). Это два старинных особняка, восстановленных и отреставрированных, меблированных антиквариатом, с сохраненной историчностью в обстановке, но при этом оснащенных современной мультимедийной техникой. Попадая сюда, гость погружается в атмосферу изысканного приема в дворянском доме. Пышный декор парадных комнат и интимная атмосфера малых чайных гостиных, торжественность парадной лестницы и спокойный, деловой тон конференц-зала — все это переплетается здесь в единое целое.

предоставлено пресс-службой ASG

Есть возможность как прийти сюда с собственной командой ивент-мастеров, так и заказать мероприятие под ключ, включая кейтеринг. Команда Дома приемов ASG предлагает гибкие условия и готова помочь на всех этапах организации мероприятия.

Гордость Дома приемов ASG — музей, в котором демонстрируются шедевры европейского искусства из обширного собрания ASG. Картины старых мастеров, предметы мебели и домашнего декора, которые датируются XVI—XIX веками — все это становится предметом огромного удивления для каждого гостя Дома приемов. Такое и в таких концентрациях ожидаешь увидеть в Эрмитаже или Лувре. Но никак не в уютном и с виду небольшом особняке в сердце исторической Казани. Во время каждого мероприятия в музее работает экскурсовод-искусствовед, которая рассказывает гостям о шедеврах коллекции, погружая их в великую историю.



Ася Салахова. Предоставлено пресс-службой ASG

Кстати, в скором времени обширная экспозиция шедевров из этого собрания будет представлена во Дворце изящных искусств ASG — одном из крупнейших в России частных музеев, который разместится в историческом здании на улице Карла Маркса. Команда ASG в настоящий момент занимается его реставрацией. Уже согласован проект, концепция Дворца с парадными залами, торжественными анфиладами и галереями обращается к памяти великих дворянских фамилий и российских императоров, связанных с историей Казани и татарского народа. Именные залы представят историю европейского искусства с XVI по XIX века, каждый будет организован по принципу единства искусствоведческой концепции — от барокко до классицизма. Собрание изящных искусств ASG насчитывает более 7 000 предметов, значительная часть из них будет представлена во Дворце.

предоставлено пресс-службой ASG

«Подкупает историчность, аутентичность, атмосферность, камерность этой площадки»

Юлия Чудинова — генеральный директор «Конгресс Авиа». Компания занимается организацией деловых мероприятий и деловым туризмом. Эксперт перечисляет в разговоре с «Реальным временем» свои требования к площадке для проведения мероприятия:

хорошая транспортная доступность;

респектабельный район (промзоны не рассматриваются);

характер площадки: либо полная нейтральность, либо ярко выраженная атмосферность;

компетентный, замотивированный менеджмент, понимающий ивент-индустрию;

гибкость, возможность адаптироваться под требования заказчика (в рамках разумного);

понятная и адекватная политика ценообразования.

По мнению Юлии Чудиновой, в Казани можно по пальцам одной руки пересчитать площадки, которые подходят под высокие требования. Достойно провести деловое мероприятие с участниками уровня VIP возможно, по ее мнению, к примеру, в отелях международного класса или в Доме приемов ASG.

предоставлено пресс-службой ASG

— Дом приемов однозначно выделяется по формату площадки. Это и не отель, и не ресторан, а историческая локация с прекрасной атмосферой. Мы не так давно познакомились с Домом приемов и еще только выводим его на рынок деловых мероприятий. Активно участвуем по всех крупных отраслевых форумах и конференциях, общаемся с рынком, и знаем, что такого рода локации очень привлекательны для особенных VIP-групп заказчиков, которые уже видели многое в Казани, бывали здесь неоднократно. Особенно подкупает, конечно, историчность, локальность, аутентичность, атмосферность, камерность этой площадки. Небольшие пространства, переходы из зала в зал, возможности провести и конференцию, и фуршет — все здесь работает в плюс, как и возможность эффектно дополнить деловую программу экскурсией по исторической экспозиции. Отдельные слова хочу сказать о менеджменте Дома приемов. Гибкость, лояльность менеджеров, желание идти навстречу — к сожалению, редкость для нашего города, — рассуждает Юлия Чудинова.

предоставлено пресс-службой ASG

«Чувствуется искреннее желание не просто принять мероприятие, а участвовать в создании уникального события»

Глава ивент-агентства Be Bright Event Татьяна Яковлева объясняет, что для нее площадка становится по‑настоящему подходящей, только если она помогает не просто «разместить людей в зале», а создать цельный опыт для гостей и заказчика. Она описывает свой базовый чек-лист:

Локация и доступность: удобно ли добираться, есть ли понятная навигация, парковка, возможность организовать трансфер для гостей.



Сценарий входа гостей: как выглядит первое впечатление, можно ли сделать красивую встречу.



Вместимость и варианты зонирования: хватает ли пространства под встречу , основную программу, бэкстейдж подрядчиков.



Какая на площадке техническая база: звук, свет, экраны, интернет, точки подключения, акустика, возможность монтажа в ночное время.



Сервис команды площадки: насколько быстро отвечают, умеют ли думать вместе с организатором, а не только “сдавать зал”.



Гибкость по подрядчикам: можно ли привлекать свою команду по декору, технике, кейтерингу.



Комфорт гостей: гардероб, санузлы, климат, мебель.



Детали и эстетика: как площадка выглядит вживую и в кадре (сейчас это очень важно — любой ивент живет еще и в контенте).



Репутация и предсказуемость: насколько площадка держит слово, соблюдает договоренности и умеет работать в дедлайнах.



По словам эксперта, супер‑камерных, эстетически выверенных площадок с возможностью VIP‑приемов в Казани не так много, как хотелось бы. Она называет площадки, с которыми ей комфортно работать: Kazan Palace by Tasigo, AkBars Golf Resort, Millenium Panorama, Luciano. А теперь в их число входит еще и Дом приемов ASG.

предоставлено пресс-службой ASG

— Опыт работы с Домом приемов у меня очень теплый и профессионально приятный. Меня подкупило не только само пространство, а именно взаимодействие со всей командой. Очень чувствуется их индивидуальный подход и искреннее желание не просто “принять мероприятие”, а участвовать в создании уникального события на своей площадке. Это большая редкость и очень ценно. Дом приемов ASG действительно работает как event-пространство в центре города с особой архитектурной и музейной атмосферой, и команда это очень тонко поддерживает. Отдельно отмечу их нестандартный подход даже к, казалось бы, обычным вопросам — например, к сценарию входа гостей в особняк. Для людей, которые уже бывали на площадке, это дало совершенно новые эмоции. И отдельно — большая благодарность искусствоведу. Столько тепла, знаний и вовлеченности может дать только человек, который искренне любит свое дело и находится на своем месте. Это очень чувствуется гостями, и это формирует то самое послевкусие события.

Еще один важный показатель уровня площадки, который отмечает Татьяна Яковлева, — внимание к деталям. К примеру, подробное обсуждение даже того, как то, в каких фужерах наливать приветственный напиток. Именно из таких деталей, по мнению нашей собеседницы, и складывается сильное, красивое мероприятие.

Ася Салахова. Предоставлено пресс-службой ASG

— Дом приемов отличается от других площадок редким сочетанием пространства с характером и бережного отношения к замыслу организатора. И очень хочется, чтобы у нас впереди было много красивых проектов со смыслом, которые органично дополнят эту уникальную площадку! — надеется наша собеседница.

Где провести проект со смыслом и душой

Ксения Корнилова, соосновательница коммуникационного агентства «Авторские Бренд-Стратегии», отмечает: поскольку агентство делает мероприятия для взыскательной аудитории, то ключевым аспектом в выборе площадки для нее является комфорт от начала и до конца мероприятия. Ведь это становится одним из определяющих факторов успеха. Ксения констатирует: в организации событий не бывает мелочей, на этапе проектирования тщательно прорабатываются все аспекты. Поэтому от площадки требуются эксклюзивность, удобство расположения, удобная логистика, хорошо проработанная внутренняя навигация для гостей, безопасность, наличие парковочных мест рядом.

Ксения Корнилова согласна с коллегами: в Казани не так много площадок, подходящих для VIP-аудитории. В качестве одной из них она называет Дом приемов ASG.

— Как-то раз во время прогулки по городу мы обратили внимание на дом, расположенный по адресу Карла Маркса, 16, — рассказывает наша собеседница. — С удивлением обнаружили, что в восстановленном компанией ASG особняке XIX века находится уникальная коллекция шедевров западноевропейского искусства. Мы уже давно вынашивали идею серии мероприятий «Проект со смыслом и душой» — и сразу решили, что эта площадка станет идеальным местом для его старта. Коллеги из Дома Приемов поддержали нашу идею, результатом стало яркое событие, собравшее Казань интеллектуальную!

Ася Салахова. Фото предоставлено пресс-службой ASG

«Ты будто погружаешься в комфортабельную машину времени»

По мнению Оксаны Семеновой, основательницы агентства Semenova Event, Казани недостает площадок под качественные мероприятия. Организаторов в городе работает множество, спрос на пространства очень высок. Оксана связывает жесткий дефицит площадок с тем, что создание такого помещения требует немалых инвестиций.

предоставлено пресс-службой ASG

— Не каждый готов в такое вкладываться, но здорово, что находятся те, кто на это решаются. Дом приемов ASG — один из фаворитов, если искать пространство для нешаблонного мероприятия. Он берет своим характером, своей историей, необычным настроением. Она производит впечатление. Если у площадки есть сердце и ты видишь, как засверкает в нем твоя идея — получается идеальное совпадение. Эксклюзивный ивент не может быть попсовым. Это особая ниша, требующая особых локаций. Одно дело — банкетный зал, после которого гости скажут «все было хорошо» и забудут об этом на следующий же день. А бывают площадки, которые производят впечатление, дарят незабываемые эмоции гостям и оставляют долгое послевкусие. Праздник, проведенный в таком пространстве, станет событием, которое запомнится. Даже я помню свои эмоции, когда я впервые пришла в Дом приемов. Здесь современность встречается с историей, пышность — с приватностью, высокотехнологичность — с аутентичным антиквариатом. Ты будто погружаешься в комфортабельную машину времени, — объясняет наша собеседница. — Гости нашего частного мероприятия тоже были в полном восторге, а это главное. Отдельно хочу отметить профессионализм и мудрость менеджмента Дома приемов ASG, это очень важно.

Ася Салахова. Предоставлено пресс-службой ASG

Оксана Семенова организует в числе прочих и частные мероприятия для весьма статусной аудитории. Поэтому у нее тоже высокие критерии выбора площадки. Помимо базовых требований — возможности организации фуршета, современной техники, удобной организации пространства — она отмечает, что для по-настоящему интересного ивента, в первую очередь, важна история площадки, ее сердце.

Для связи с менеджментом Дома приемов звоните по телефону: +7 (843) 207-02-08

Электронная почта: event@asg-invest.ru

предоставлено пресс-службой ASG

Реклама. ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

