«Неадекватные» цены на сельхозтехнику и тенденция к режиму ожидания

Цены на тракторы и комбайны в среднем за год повысились на 10%, а покупательная способность фермеров упала

Фото: Реальное время

К 15 марта аграрии должны закончить ремонт сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам. А уже 23-го числа начнутся комиссионные приемки готовности хозяйств к посевной. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, готовность тракторов, сеялок, посевных комплексов и почвообрабатывающих агрегатов составляет около 90%. Как изменилась покупательная способность сельхозпроизводителей и произошло ли импортозамещение техники — в материале «Реального времени».

4 млрд на модернизацию техники, еще 6,5 млрд — на ремонт

В 2026 году в Татарстане планируют модернизировать не менее 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов. Для достижения целевых показателей Минсельхоз рекомендует использовать все доступные льготные лизинговые программы и акции дилеров. В текущем году на статью «Техмодернизация» планируется направить около 4 млрд рублей с субсидированием стоимости техники, приобретенной с 2023 по 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Марат Зяббаров.

В течение ремонтного сезона предстоит привести в порядок 9 тыс. тракторов, 3,3 тыс. комбайнов, 9,6 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин. На восстановление всего комплекса сельхозтехники требуется порядка 6,5 млрд рублей.

Покупательная способность снизилась

В среднем цены на сельхозоборудование повысились за год на 8—10%. Такие цифры предоставил директор по развитию ООО «Айсан», компании-поставщика техники, Ренат Гатиятов.

— Сейчас самый активный период продаж. Многие сельхозпроизводители приобретают технику к весенне-полевым работам, другие уже готовятся к лету. В этом году мы отмечаем тенденцию к снижению покупательной активности аграриев по сравнению с прошлым годом. Если годом ранее компания продала около 200 пресс-подборщиков, то в этом цифра ощутимо меньше. Может быть, со временем спрос вырастет. Подъемы и спады в сельском хозяйстве были всегда, но аграрии думают на несколько лет вперед. Что бы ни случалось, сохранять техническую базу необходимо, и все это понимают. Я общаюсь со многими сельхозтоваропроизводителями, и они объясняют, что, например, из-за понижения закупочных цен на молоко выручка стала меньше, отсюда и экономия на технике. То есть техника нужна, но с покупкой пока не торопятся, предпочитают экономить. Если ситуация с ценами изменится, можно будет ожидать и оживления рынка, — считает дилер.

Реальное время / realnoevremya.ru

Не время для крупных покупок

Динар Саргузин, фермер из села Авдеево Азнакаевского района, признался, что в нынешней ситуации делать дорогие покупки нецелесообразно.

— Мы решили ничего не приобретать: время, нам кажется, для этого сейчас неподходящее. Пока будем обходиться имеющейся техникой. Рады, что в прошлом году смогли купить новую сеялку. Тогда она стоила 1,3 млн рублей. Мы приобрели ее в лизинг под 8% на 5 лет, но собираемся закрыть этот кредит уже в этом году. Мы пока обходимся ремонтом. Техника терпит. В планах, конечно, есть обновление парка, но это со временем. Хотелось бы купить новый трактор для обработки почвы — белорусский стоит около 5 млн. Думаем, что тоже обратимся к программе лизинга, это будет выгоднее, чем приобретать в кредит. Кроме того, мы рассчитываем на субсидию по программе 70 на 30, когда после выплаты кредита возвращается 30% от стоимости, — рассказал аграрий.

В этом году в хозяйстве планируют засеивать те же культуры, что и в прошлом: пшеницу, рожь, овес. Общая посевная площадь составит около 500 гектаров.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Аппетит производителей техники непомерный»

Руководитель хозяйства «Агроактив» Фарит Рахимов из Апастовского района, у которого 3 тысячи гектаров земли (из них 1,5 тысячи га отведены под зерновые), тоже не торопится с обновлением парка. Он уверен, что цены на тракторы и комбайны неоправданно завышены.

— Когда-то мы ставили перед собой цель обновлять технику раз в пять лет. Но реальность оказалась другой. Сейчас нет желания покупать по такой неадекватной цене. Это неоправданно дорого. Нам сегодня легче сохранять имеющуюся технику, приобретая вовремя запчасти к ней, обновляя ее. Благо, что наши комбайны выглядят и работают как новые. Но надо понимать, что через 2—3 года и они потеряют свою свежесть. С запчастями проблем не возникает, главное — все сделать заранее: некоторые изделия идут до нас по 5—6 месяцев. Мы подготовились загодя. Уже с сентября начали заказывать запчасти, ГСМ, удобрения, семена. Сейчас осталось только закончить некоторые ремонтные работы. Что касается новой техники, то и в прошлом году мы практически ничего нового не покупали, и в этом году приобретать не будем. Планируются только точечные некрупные покупки, — разъяснил Фарит Рахимов.

Несколько лет назад, продав 1 тысячу тонн зерна, можно было купить один энергонасыщенный трактор или комбайн. Сейчас же при стоимости тонны зерна в 10—11 млн рублей цена на крупную технику выросла почти до 20 млн рублей. При этом сами тракторы и комбайны по существу никак не изменились, уверен аграрий:

— Я, конечно, понимаю, что подорожали цепочки поставок, комплектующие и другие издержки. Но думаю, что завышать цену до такой степени нет никакой причины. Единственная причина — желание заработать больше денег. Аппетит производителей техники непомерный. Например, два крупных завода могут производить 9—10 тысяч тракторов в год. А сейчас они выпускают только 2—2,5 тысячи. Потому что больше этого количества продать не могут. Нет спроса. Но в это же время не хотят снижать цену. Говорят, будут в этом случае работать в убыток. Но ведь сельхозтоваропроизводители при отсутствии спроса снижают цены. Почему же заводы не могут этого сделать? Нет, они выбирают жаловаться на то, как им сложно. Просят государство предоставить им больше субсидий или поднять утильсбор. Сбор повышается, для того чтобы поддержать отечественного производителя, а что в итоге он делает — еще сильнее повышает цены.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава хозяйства посетовал на то, что цена на зерно только снижается. Если в 2020 году стоимость составляла 18—20 рублей за килограмм, то сейчас зерно 3-го класса в среднем стоит 13 рублей, 4-го класса — 11,5 рубля, 5-го класса — 10,5 рубля.

— При этом за это время топливо подорожало практически в 3 раза (сейчас тонна стоит около 60 тысяч). Сильно подорожали запчасти. Если раньше бюджет на них в нашем хозяйстве составлял 2—3 млн, то сейчас они обходятся нам в 6—7 млн рублей. Химия тоже стала дороже — примерно на 30—40%. Об электроэнергии и газе и говорить не стоит. То есть все позиции очень сильно повысились в цене, только наша продукция не стала дороже, — заявил Рахимов.

«Импортозамещение произошло»



По прогнозу Минпромторга, в 2030 году доля локализации российской сельскохозяйственной техники на отечественном рынке должна составить 95%. На отдельных предприятиях импортозамещение уже превышает 80%. Это касается не только техники для выращивания популярных зерновых, но и лубяных культур. К примеру, завод в Пензе смог наладить производство очесывающей жатки, известный завод в Ростове-на-Дону начал производить комбайны, которые способны одновременно собирать семена и стебли льна и технической конопли.

Кроме того, в России стали появляться отечественные линии для переработки лубяных культур в пеньковое полотно, одна из которых находится в Арском районе Татарстана. Как рассказал Булат Галиев, директор компании «Агроиннтех», которая реализовала этот проект совместно с АО «Татнефтехиминвест-холдинг», в этом году рядом с производством планируется засеять 30 гектаров технической конопли.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Предприятие, где мы установили первую экспериментальную линию, будет функционировать в полную силу. Для обкатки линии было привезено сырье из Бугульминского района. Дело в том, что в Арском районе своих посевов технической конопли нет, ее пока тут не выращивают. Мы же хотели бы стать основоположниками возделывания данной культуры в этой местности. Вокруг цеха планируем засеять технической коноплей 30 га земли, которую взяли в аренду. Для этого мы приобрели высококачественные районированные семена из Краснодара, которые подходят для наших широт. Уже через год мы получим новые семена и сможем засеять уже 1000 га вместе с местными аграриями, — пояснил он.

Для уборки семян конопли будет использоваться очесывающая жатка производства завода «Пензмаш». Это единственный завод в России, который изготавливает такое коноплеуборочное оборудование. Чтобы засеять семена лубяных культур, особенной техники не требуется, необходимы только обычные сеялки.

— Существуют, конечно, мощные комбайны зарубежного производства, которые способны выполнять несколько функций сразу, но теперь они практически недоступны. Появился аналог от ростовского завода, однако в деле я его еще не видел. Стоимость такого комбайна очень высокая, она достигает 30 млн рублей. Наша линия по переработке льна и конопли обойдется фермерам в 29 млн рублей. Для мелких сельхозпроизводителей это большие суммы, поэтому сейчас в регионах необходима госпрограмма по субсидированию затрат на приобретение оборудования, подобно существующей в Татарстане, — рассказал Галиев.

По словам Булата Галиева, интерес российских фермеров к татарстанской линии по переработке тресты лубяных культур очень высокий.