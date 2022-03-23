Малому бизнесу из ряда отраслей продлят срок уплаты налога по упрощенной системе на 6 месяцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлит малому бизнесу из ряда отраслей срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, это коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств.

Также он добавил, что российский бизнес получит возможность не выплачивать полный объем процентов по кредитам с плавающей ставкой, а перенести их на конец года. Мишустин отметил, что стоимость такого кредитного портфеля в настоящее время оценивается на сумму около 11 трлн рублей.

Накануне Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон об антикризисных мерах налоговой поддержки на фоне введенных санкций. Продлеваются полномочия субъектов страны по введению налоговых каникул до 31 декабря 2024 года для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, либо тех, кто за два года со дня регистрации перешел на упрощенную или патентную системы налогообложения.

Дарья Акимова