Слишком «мягкое» обвинение: Верховный суд Татарстана вернул в Генпрокуратуру дело экс-судьи Набиева

По мнению председательствующего судьи, в действиях отступника Фемиды усматривается более жесткий состав

Верховный суд Татарстана вернул Генпрокуратуре уголовное дело экс-главы Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева для предъявления более тяжкого обвинения. По данным «Реального времени», гособвинитель по делу, обвиняемый экс-судья и его защитник выступали против такого решения. А мнение отсутствующих на процессе потерпевшего и его представителя не выяснялось.

Новый поворот дела ничто не предвещало

Сегодняшнее заседание Верховного суда по делу Ирека Набиева началось, как обычно, с допроса свидетелей. До обеденного перерыва успели выслушать показания двух учредителей фирм, чьи налоги в 2018 году погасили частью денег фирмы «Кишер», и ничто не предвещало резкий поворот в резонансном деле...

Напомним, по версии обвинения, с помощью уплаты налогов участники преступной группы во главе с председателем районного суда с одной смогли легализовать часть из 76,8 млн рублей, похищенных после принудительной смены директора в «Кишере» по сфальсифицированному паспорту. Чему предшествовали увод этого паспорта и похищение настоящего директора фирмы Вячеслава Утробина, которого заставили выпить жидкость с наркотическим препаратом, а после вызвали на место наряд полиции, и следующий месяц Утробин провел в камере задержанных за правонарушение.

И это лишь часть преступлений, которые вменяют Набиеву. Также он полностью признал вину в получении взятки иномарками, другим имуществом и услугами на 17 млн рублей. А еще и аферу под видом передачи взятки в сумме 16 млн рублей, где статус потерпевшего получил экс-глава ПИЗО Тукаевского района Интигам Досмамедов. Напомним, на старте процесса ВИП-подсудимый заявлял ходатайство об отправке на СВО, а позже — просил максимально ускорить судебное следствие.

Процесс стартовал в декабре 2025-го, к концу весны стороны предполагали выйди на стадию прений. Ходатайств о возврате материалов никто из участников процесса не подавал. Тем неожиданнее стало сегодняшнее предложение председательствующего судьи Ильшата Тухватуллина.

После обеденного перерыва судья по собственной инициативе поставил перед участниками вопрос о возвращении материалов в прокуратуру.

Какие нарушения в тексте обвинения нашел Верховный суд

В обоснование такой позиции председательствующий указал, что в ходе процесса усмотрел «наличие оснований для квалификации действий Набиева, как более тяжких преступлений». Так, он отметил — предъявленное тому обвинение во взятке в особо крупном размере не содержит указания на квалифицирующий признак и указал, что на тот момент обвиняемый был председателем районного суда, то есть занимал государственную должность.

Кроме того, по мнению судьи, при составлении обвинения явно приуменьшили роль Ирека Набиева касательно воздействия на начальника межрайонной налоговой службы Алмаза Сафина, с подачи которого фирме «Кишер» искусственно заблокировали счет и возможность миграции на налоговый учет в другой регион РФ. Следствие и прокуратура оценили действия Набиева как подстрекательство налоговика Сафина к превышению полномочий. Тогда как в суде уже исследованы сведения, позволяющие обвинять Набиева не в подстрекательстве, а в организации преступления.

Третью возможность утяжеления обвинения суд усмотрел в связи с тем, что по статьям о похищении Утробина и вымогательстве у него доступа к активам фирмы «не дана правовая оценка» действиям обвиняемого в части склонения потерпевшего к потреблению наркотических средств.

В случае, когда в действиях подсудимого усматривается менее тяжкий состав, суд вправе произвести переквалификацию самостоятельно. При более тяжком составе служители Фемиды лишены возможности выйти за пределы обвинения.

«Указанные обстоятельства являются существенными нарушениями, которые не могут быть устранены в ходе судебного процесса, поскольку полномочиями по формулировке и предъявлению обвинения наделен только орган предварительного следствия», — уточнили журналисту «Реального времени» в Верховном суде РТ, комментируя решение о возврате материалов в Генпрокуратуру.

А еще уточнили — с учетом времени, которое может потребовать процедура обжалования сегодняшнего решения, срок ареста Ирека Набиева продлен на 2 месяца.

Напомним, обвинение экс-судье из Татарстана утверждал заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Будет ли обжаловано сегодняшнее решение пока не известно. На заседании суда гособвинитель Дмитрий Зайцев выступил против возврата материалов. Такую же позицию занял сам Ирек Набиев и его адвокат Гульсум Закирова.

Нельзя исключать, что если решение о возврате все же вступит в силу, то главный фигурант дела может и поменять свою признательную позицию. Ведь после трех лет, будучи в международном розыске, Набиев в сентябре 2025-го добровольно вернулся на родину, был заключен под стражу и на первом же допросе не стал отрицать ничего, рассчитывая, что процесс будет быстрым...

Адвоката Иван Залазаев, представляющий потерпевшего Вячеслава Утробина, сегодня в заседании не участвовал. Он узнал о новом повороте дела от журналиста «Реального времени» и отметил, что до изучения постановления не готов делиться комментариями по этому поводу.

— Рядом с домом стоял белый микроавтобус, меня затащили туда, сковали руки за спиной хомутами, надели на голову инкассаторский мешок и повезли... Когда съехали с нормальной дороги и остановились — меня раздели до трусов, кроссовки, все сняли. Избивали периодически. Через какое-то время повезли к воде, посадили в лодку. Когда остановились посреди реки — меня опять начали избивать, требовали отдать ООО, переписать его... Угрожали, что скинут за борт. Потом предложили выпить успокоительного. Я отказался — ударили и влили мне жидкость в рот насильно. Я почувствовал одурманивающий эффект, — вспоминал в суде Вячеслав Утробин.

Просроченные эпизоды и осужденные подручные Набиева

Наркоэпизод «дела Набиевых» был прекращен сотрудниками СК еще 3,5 года назад. Такое обвинение фигурировало в выделенном деле в отношении Дениса Набиева, племянника судьи и Альберта Зарипова — бывшего одноклассника Набиева-младшего. Однако в мае 2022-го при вынесении приговора племяннику, Зарипову и двоюродному брату последнего Марселю Салахову Верховный суд РТ исключил статью о незаконном обороте «дури» из обвинения, посчитав, что действия в этой части были «способом насилия при похищении потерпевшего», а умысел Зарипова касался совсем не сбыта наркотиков, а приведения Утробина в состояние опьянения с последующей изоляцией.

Подброс наркотика потерпевшему суд счел недоказанным, указав, что в одежде Утробина никаких подозрительных пакетиков найдено не было. После вступления приговора наркостатью убрали и из дела «заочника» Ирека Набиева.

Еще на четыре эпизода его обвинение «похудело» на финишной стадии предварительного следствия в ноябре 2025-го. Но лишь потому, что по ним истекли сроки давности. Речь идет о фактах неоднократной фальсификации учредительных документов «Кишер» с целью незаконной перерегистрации фирмы, а также подделке похищенного паспорта потерпевшего, куда аферисты с целью аферы вклеили фотографию Алексея Кайманова — водителя председателя Менделеевского райсуда.

Заметим, что именно Кайманов в рамках досудебки с силовиками дал изобличающие показания в отношении всех членов группы, включая бывшего шефа, объясняя лично свои действия так: «Не мог отказать Набиеву Иреку. Он был для нас как идол... Так надрессировал, что слова «нет» для нас не было».

До стадии допроса этих осужденных подельников Верховный суд просто не дошел. Напомним, какое наказание понесли эти фигуранты:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима (с учетом решения апелляционной инстанции, — прим. ред.).

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов и экс-сотрудник ФСИН, — 9 лет «строгача».

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции, — 3 года колонии общего режима. Напомним, на свой приговор в мае 2022-го он не пришел и по факту отбывать наказание начал лишь в июне 2023-го.