Мантуров: проблем с покупкой одежды у россиян не будет

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что у россиян не будет проблем с покупкой одежды, несмотря на то, что временно в стране будет меньше торговых марок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Минпромторг не отмечает ажиотажа на рынке одежды и обуви. Он добавил, что спрос на некоторые товары снижается, а запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню.

Также министр сообщил, что иностранные производители средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии не намерены останавливать свое производство в России. По его словам, складские запасы по этим товарам в стране варьируются от двух недель до трех месяцев торговли.

В середине марта заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. По его словам, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, а запасы есть на шесть месяцев минимум.



Дарья Акимова