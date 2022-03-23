FINA перенесла чемпионат мира по плаванию из Казани

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию из Казани. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года.



Запланированные даты сохранят. Сейчас FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении мероприятия, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В конце февраля FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля.

В начале марта из-за событий на Украине Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани.



Татьяна Леухина