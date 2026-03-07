Суд пересмотрит решение о конфискации у бизнесмена 35 млн рублей, предназначавшихся для взятки

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию по делу «7 озер», решение о конфискации денег отменено, приговоры фигурантам остались в силе

Верховный суд Татарстана отменил решение о конфискации у бизнесмена 35 млн рублей, которые он передал мошенникам для «решения вопроса» с налоговой инспекцией. Остальные фигуранты дела «7 озер» остались со своими приговорами: обвиняемые в мошенничестве сохранили сроки заключения, пострадавший бизнесмен остался освобожденным от уголовного преследования. Корреспондент «Реального времени» узнал подробности дела и почему обратившийся в СК предприниматель сам оказался под следствием.

Фигуранты дела «7 озер» остались со своими приговорами

Верховный суд Татарстана отменил решение Приволжского райсуда Казани об обращении в доход государства 35 млн рублей, которые бизнесмен отдал мошенникам за обещание избежать выездной проверки налоговой инспекции. Апелляцию на решение Приволжского суда Казани ВС РТ рассмотрел накануне.

Остался без изменений приговор районного суда в отношении учредителя компании «7 озер» Аделя Гильманова и руководителя ООО «Капиталметпром» Азата Нугманова, которые получили эти 35 млн рублей от бизнесмена за «решение вопроса».

Гильманова приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Нугманов получил 2,5 года колонии с аналогичным штрафом.

Осталось в силе и решение по третьему фигуранту: бизнесмена освободили от уголовной ответственности по статьям 30 ч. 3 (покушение на преступление) и 291 ч. 5 (дача взятки) УК РФ.

И Путин не помог

Как удалось узнать корреспонденту «Реального времени» из материалов дела, к гендиректору ООО «7 озер» Аделю Гильманову обратился знакомый, которого начали беспокоить налоговые органы, раз за разом присылая запросы и требования о предоставлении документов. Казанский бизнесмен серьезно опасался выездной проверки, результатом которой могло стать начисление налогов в значительной сумме.

Гильманов в свое время окончил Казанский юридический институт МВД России и некоторое время проработал в органах полиции, поэтому он «умело создал перед клиентом видимость своей осведомленности и искушенности в вопросах налоговых проверок и обещал максимальную помощь для того, чтобы выездная налоговая проверка не состоялась либо закончилась без серьезных последствий для фирмы».

Для оплаты своих услуг Гильманов первоначально назвал сумму в 7,5 млн рублей, которую вскоре получил и привлек к афере еще двоих своих знакомых — Азата Нугманова и Азата Хазеева. Они активно включились в процесс «оказания помощи» бизнесмену, чтобы отбиться от претензий налоговой инспекции. Встречи, переговоры, обещания, пустые разговоры следовали один за другим. Все это время мошенники продолжали умело вытягивать из бизнесмена дополнительные денежные средства — для решения его вопроса.

Они вовсю создавали видимость своей активной работы и даже организовали бизнесмену встречу с одним из сотрудников налоговой инспекции Зеленодольска, к которой относилось предприятие. Сотрудница налоговой объяснила порядок проверки и ответила на вопросы (это прямые обязанности инспектора).

Адель Гильманов убеждал казанского бизнесмена в своих крутых связях и даже заявил: «Путин — он наш чувак!». Он при этом имел в виду Алексея Путина — руководителя Зеленодольской налоговой инспекции, с которым даже не был знаком.

Бизнесмен в итоге передал мошенникам более 38 млн рублей.

Между тем Зеленодольская налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку, нашла нарушения в уплате налогов и выставила счет на оплату — около 124 млн рублей.

Поняв, что его обманули, бизнесмен пошел с заявлением в Следственный комитет. После возбуждения уголовного дела Гильманов вернул полученные от бизнесмена деньги — потом суд обратил их в доход государства.

Изменение позиции

Ранее в подобных случаях обманутый гражданин признавался потерпевшим и мог претендовать на возвращение денег, которые он передал мошенникам, даже не пытавшимся решить проблему.

Однако 24 декабря 2019 года Пленум Верховного Суда России поменял отношение к подобным ситуациям. В разъяснении к постановлению №24 от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве, об иных коррупционных преступлениях» говорится:

— Если лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное им следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. При этом владелец переданных ценностей в таких случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки.

И самое главное — такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты.

Пострадавшего бизнесмена также привлекли к уголовной ответственности (от которой позднее освободили), а переданные мошенникам деньги обратили в доход государства.

Предприниматель с этим решением не согласился и обжаловал его. Верховный суд решение о конфискации отменил и вернул дело в районный суд на повторное рассмотрение.

По мнению экспертов, отмена решения в части конфискации может быть связана с нарушением процедуры. По закону она применяется, как правило, по приговору суда. В данном же случае районный суд обосновал решение о конфискации в постановлении о прекращении дела на бизнесмена. Данный вопрос может быть рассмотрен в суде повторно, но уже в порядке гражданского судопроизводства. Скорее всего, прокуратура будет настаивать на конфискации предмета взятки в рамках гражданского иска.