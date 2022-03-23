Мишустин: платежи по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки, останутся на уровне 27 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Также премьер-министр добавил, что большая часть инициатив правительства по поддержке экономики должна будет заработать до конца марта.

21 марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий.



Дарья Акимова