Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 3 марта

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 100 рублей. Это случилось впервые с 3 марта 2022 года, пишет RT.

Курс доллара начал падать после того, как президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. От доллара и евро откажутся.

Напомним, 3 марта в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 110 рублей. Тем самым он обновил исторический максимум.

10 марта курс доллара на Московской бирже обновил очередной исторический максимум. На 10.32 мск он составил 120,5 рубля, а уже 11.40 мск он снизился до 120,4 рубля.

Татьяна Демина