Весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища начнется позже обычного

Определены режимы работы гидроузлов Волжско‑Камского каскада на период с 11 марта по 10 апреля

Фото: Людмила Губаева

На заседании Межведомственной рабочей группы согласованы режимы работы гидроузлов Волжско‑Камского каскада на период с 11 марта по 10 апреля. Минэкологии Татарстана поддержало предложенные Росводресурсами параметры.

В рамках утвержденного плана Куйбышевский гидроузел будет работать со средним сбросным расходом 6300–6500 м³/с, а Нижнекамский гидроузел — с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины на отметках 62,7–63,75 м по Балтийской системе (БС).

Анализируя текущую гидрологическую обстановку, специалисты отмечают стабильность уровня Куйбышевского водохранилища в период с 11 февраля по 5 марта: показатели колебались в пределах 51,06–51,16 м БС. По последним данным гидропоста «Верхний Услон», текущий уровень составляет 50,95 м БС. При этом в верхнем бьефе Жигулевского гидроузла (Куйбышевского водохранилища) отметка достигла 51,09 м БС — на 71 см выше, чем в аналогичный период 2025 года (50,38 м БС).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации Росгидромета, на 28 февраля запасы воды в снежном покрове бассейна Волжско‑Камского каскада достигли 138% от нормы. Это создает предпосылки для активного весеннего половодья, хотя сроки его начала сдвинулись относительно прошлогодних показателей.

Согласно прогнозам, весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища в 2026 году ожидается в первой декаде апреля — примерно на две недели позже, чем в прошлом году.

Напомним, в Казани начнутся работы по расчистке акватории Куйбышевского водохранилища от водной растительности. Исполнители обязаны завершить все предусмотренные мероприятия до 30 ноября текущего года.

Рената Валеева