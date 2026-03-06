«Тройка — уже нормально»: учителя и репетиторы назвали неготовность школьников главной проблемой нового ОГЭ

Глава Минпросвещения России анонсировал устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ — одному из самых сложных предметов программы

С 2027 года обязательным допуском к ОГЭ станет устный экзамен по истории — первый шаг к слиянию предмета с обществознанием в ЕГЭ. О том, почему учителя и частные репетиторы встретили идею министра просвещения Сергея Кравцова со скепсисом и к каким трудностям готовятся, — в материале «Реального времени».

«Выглядит как бюрократический саботаж реального образования»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Новое испытание станет допуском к ОГЭ начиная с 2027/28 учебного года. Соответствующее заявление министр сделал на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Всего 864 девятиклассника Татарстана выбрали историю для сдачи ОГЭ в прошлом году, что вывело предмет на восьмое место по популярности. Лишь 0,46% выпускников получили неудовлетворительную оценку, а средний балл составил 4,14. Половина школьников продемонстрировали результат «хорошо», а 31,6% — «отлично».

Новую инициативу скептически оценили как практикующие учителя, так и репетиторы, уволившиеся из школы. Претензии экспертов касаются не столько нагрузки на педагогов, сколько размытости целей.

— Если экзамен будет выглядеть примерно так: у ученика спрашивают, кто основал государство Русь. — «Ну, Рюрик». — «А кто отменил крепостное право и когда?» — «Не помню точно, какой-то Александр в XIX веке». — «Хорошо, что-то знаешь, зачет», что это может популяризовать и кому это интересно? Выглядит как бюрократический саботаж реального образования, — поделилась мнением в разговоре с «Реальным временем» репетитор по истории и обществознанию Анастасия Дербенко.

Другой бывший школьный учитель, а ныне репетитор по истории и обществознанию Екатерина Белодонова указала, что дети сами не готовы к проверке знаний.

— Программа по истории в школе перегружена. При трех часах истории в школе в 5—7-х классах у нас вставлено три модуля: «история России» (с 6-го класса) , «всеобщая история» и «история нашего края». При этом тем в этих модулях достаточно много. При условии, что необходимо выделять время на проверку знаний, закрепление материала, повторение материала, то по темам приходится скакать галопом. В 8—9-х классах два часа истории в неделю (но без модуля «история родного края»). Если на уроках еще придется готовиться к устному собеседованию, то времени на разбор нового материала просто не останется. Там бы старый повторить... — посетовала Белодонова в разговоре с изданием.

Учителя видят в этом пользу для учеников

Сам экзамен будет проходить в форме собеседования, уточнил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он напомнил, что речь идет об исполнении поручения президента, согласно которому происходит плавное замещение обществознания историей при поступлении в вузы.

— Лично у меня каждый год всего по одному ученику, кто хочет сдавать ОГЭ по истории, и эти дети обычно знают уже в 9-м классе, куда они будут поступать. ЕГЭ по этому предмету куда популярнее, — указала Дербенко.

На условиях анонимности ситуацию прокомментировал педагог сельской школы из Чистопольского района Татарстана. В учебном заведении, где преподает наш собеседник, числятся всего 36 учеников:

— [Дети] не хотят учиться и к урокам не готовятся, домашнюю работу нормально не делают <...> Да, будет сложно, но это полезно для них, потому что они хотя бы будут знать историю своей страны. Даже если на «тройку» сдадут — уже нормально!



Мнение о том, что современные дети плохо знают историю, разделяет и Елена Портных — замдиректора по учебной работе, учитель русского языка и литературы школы в поселке Вахруши.

— Чего-то подобного ждали, так как третий час истории был введен неспроста <...> Как показывают результаты, история — один из самых трудных при проверке знаний предметов. Современные дети историю знают плохо, и это недопустимо. Когда смотришь передачи, где подросткам и молодым людям задают элементарные вопросы, а они отвечают глупости, то становится обидно, — рассказала собеседница «Реального времени».

Счастливый день репетиторов-историков?

При этом выиграть в этой ситуации могут репетиторы — к ним хлынет поток детей, которых надо подтянуть.

— Спрос на их услуги вырастет, однозначно. Но есть два но. А) устное собеседование предполагается проводить зимой, примерно за полгода до ОГЭ. Репетиторы же стараются набрать тех, кто будет заниматься стабильно весь год. Забивать все свое расписание подготовкой к устному собеседованию — спорно. Б) это определенный тип учеников. Все-таки экзамены в 9-м классе достаточно усредненные, они рассчитаны на то, что все должны сдать. Поэтому к репетиторам будут обращаться или те, кто просто переживает из-за экзамена, хотя могут подготовиться самостоятельно, или те, кто обладает очень низкими знаниями по предмету и, как правило, низкой мотивацией к учебе, — объяснила Белодонова.

Елена Портных указала, что без такого экзамена дети «потихоньку превратятся в манкуртов. Тем более в истории страны есть чем гордиться. Но опаска, что за плохие результаты спросят со школы и учителя строго, есть».

В настоящее время девятиклассники сдают в декабре итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к ОГЭ. Успешное прохождение собеседования позволяет ученику сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

Однако с 2026 года в Татарстане стартует пилотный проект, позволяющий поступать в колледжи только по результатам двух обязательных экзаменов.