Стала известна программа 14-го Республиканского ифтара в Казани

Специальным гостем ифтара в этом году станет группа исполнителей исламских песнопений из Дагестана

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман РТ раскрыло программу 14-го Республиканского ифтара, который пройдет 13 марта в «Казань Экспо».

Мероприятие начнется в 15:00 мск с открытия в фойе павильонов торгово-выставочной экспозиции «Абыстайлар хәзинәсе» («Сокровищница абыстаек»). В рамках этой выставки мастерицы представят изделия ручной работы в национальном стиле.

Духовная часть программы стартует в 16:30 в павильоне №2, отведенном под зал для совершения молитвы. Официальное открытие начнется с чтения Куръана и дуа, после чего перед собравшимися с приветственным словом выступит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специальным гостем ифтара в этом году станет группа исполнителей исламских песнопений «Нашидуль Ислам» из Дагестана. Ее выступление, состоящее из мунаджатов и нашидов, будет сопровождаться проникновенными вагазами (проповедями) от татарских религиозных деятелей.

Время разговения наступит ровно в 17:43 с призывом на ахшам-намаз. Всем гостям еще при входе раздадут бутилированную воду. После совершения коллективной молитвы под руководством муфтия участники переместятся в павильон №3, где их будут ждать накрытые столы.

Билеты на Республиканский ифтар бесплатные, выдаются в бумажном виде. Получить их можно в мечетях и мухтасибатах республики, а также в ДУМ РТ.

Рената Валеева