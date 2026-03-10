Стала известна программа 14-го Республиканского ифтара в Казани
Специальным гостем ифтара в этом году станет группа исполнителей исламских песнопений из Дагестана
Духовное управление мусульман РТ раскрыло программу 14-го Республиканского ифтара, который пройдет 13 марта в «Казань Экспо».
Мероприятие начнется в 15:00 мск с открытия в фойе павильонов торгово-выставочной экспозиции «Абыстайлар хәзинәсе» («Сокровищница абыстаек»). В рамках этой выставки мастерицы представят изделия ручной работы в национальном стиле.
Духовная часть программы стартует в 16:30 в павильоне №2, отведенном под зал для совершения молитвы. Официальное открытие начнется с чтения Куръана и дуа, после чего перед собравшимися с приветственным словом выступит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Специальным гостем ифтара в этом году станет группа исполнителей исламских песнопений «Нашидуль Ислам» из Дагестана. Ее выступление, состоящее из мунаджатов и нашидов, будет сопровождаться проникновенными вагазами (проповедями) от татарских религиозных деятелей.
Время разговения наступит ровно в 17:43 с призывом на ахшам-намаз. Всем гостям еще при входе раздадут бутилированную воду. После совершения коллективной молитвы под руководством муфтия участники переместятся в павильон №3, где их будут ждать накрытые столы.
Билеты на Республиканский ифтар бесплатные, выдаются в бумажном виде. Получить их можно в мечетях и мухтасибатах республики, а также в ДУМ РТ.
