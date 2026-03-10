Bloomberg: около 25% всех iPhone теперь производятся в Индии

Компания постепенно переносит производство из Китая в другие страны

Фото: Динар Фатыхов

Около 25% смартфонов компании Apple теперь производятся в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в 2025 году Apple собрала в Индии около 55 млн iPhone. Годом ранее показатель составлял 36 млн устройств. При этом общий годовой объем производства компании достигает 220–230 млн гаджетов.

Это связано с потенциальным введением тарифов США на товары из Китая. В рамках этой стратегии компания постепенно переносит производство из КНР в другие страны.

В настоящее время в Индии собираются все версии линейки iPhone 17, включая модели Pro и Pro Max. Производством занимаются партнеры Apple — компании Foxconn, Tata Electronics и Pegatron, которые также выпускают модели iPhone 15 и iPhone 16.

Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, сборка электроники и выпуск компонентов в Индии пока обходятся дороже, чем в Китае и Вьетнаме. В связи с этим Apple, наряду с Samsung, ведет переговоры с индийским правительством о предоставлении дополнительных стимулов и субсидий для поддержки экспортных операций.



Рената Валеева