В Татарстане обсудили защиту энергообъектов во время паводков

В настоящее время проводятся необходимые обследования воздушных и кабельных линий, очистка крыш от снега и сосулек, подготовка дизель-генераторных установок

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Татарстане обсудили подготовку к безаварийному прохождению паводкового и пожароопасного периодов в 2026 году. Мероприятие прошло под руководством министра промышленности и торговли Олега Коробченко.

Особое внимание уделили оснащению социально значимых объектов автономными резервными источниками электроснабжения. Также был представлен перечень объектов электроэнергетики, которые влияют на режим электроснабжения объектов предстоящего Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



По итогам заседания установлен контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями в зонах возможного подтопления, включая переходы воздушных линий через реки и в поймах рек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время проводятся необходимые обследования воздушных и кабельных линий, очистка крыш от снега и сосулек, подготовка дизель-генераторных установок. Также проверено состояние сигнальных знаков и освещение переходных опор через судоходные реки. Выполнены работы по защите опор линий электропередачи от подмыва оснований и воздействия льда, укреплены откосы земляных сооружений и берегов.

Пока Казань борется с последствиями февральских снегопадов — с завалами снега на крышах, приводящими к обрушениям, и на улицах, городские службы разворачивают подготовку к следующей угрозе: весеннему паводку. Подробнее о том, готов ли город к паводкам, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова