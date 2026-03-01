Новое в марте: единые сроки оплаты ЖКУ, вывески без иностранных слов и локализация такси

Как изменится жизнь бизнеса и граждан с марта 2026 года: актуальные изменения в законах и правилах

Фото: Реальное время

С началом марта в России вступает в силу целый ряд изменений в законах и актах, которые коснутся граждан и бизнеса. Новые правила окажут влияние на гостиничный бизнес, сферу ЖКХ, онлайн-сервисы, такси и многое другое. Так, с начала весны обучение в автошколах можно будет проходить онлайн, а названия фирм и жилых комплексов необходимо переводить на русский язык. Подробнее — в нашем материале.

Сроки оплаты услуг ЖКХ станут едиными

С 1 марта 2026 года срок оплаты жилья и коммунальных услуг перенесут с 10-го на 15-е число, срок предоставления платежных документов — с 1-го на 5-е. Эти сроки будут едиными для всех. Если раньше их можно было менять в договоре управления домом, то сейчас такая возможность аннулируется. Как объясняется, изменения обеспечат своевременную оплату услуг ЖКХ, так как большинство наемных работников получают зарплату в середине месяца.

Изменения также коснутся оплаты за водоснабжение. Начисленную итоговую сумму в квитанции в случае отсутствия приборов учета увеличат на коэффициент 3, вместо 1,5. Услуги по водоснабжению без счетчиков станут дороже в два раза, однако если счетчик невозможно установить по техническим причинам, то штрафной коэффициент применять не будут.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Договор на поставку газа онлайн

С 1 марта 2026 года россияне смогут заключать договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования в цифровом формате — через портал госуслуг либо сайт конкретной газоснабжающей организации. Возможность заключения электронных договоров существовала и ранее, однако не каждая организация предоставляла такую услугу. Теперь же заключение договоров в электронном виде станет обязательным требованием ко всем газораспределительным компаниям. Вместе с тем пользователям предоставляется выбор: наряду с цифровым форматом сохранится и традиционная форма бумажного договора — для тех, кто предпочитает личное посещение офиса и подписание документов вручную.

Начиная с марта текущего года стоимость технического обслуживания (ТО) газовых приборов будет контролироваться государственными органами, а не определяться самостоятельно газовыми компаниями, как это было ранее. Расчет тарифов будет проводиться согласно установленным методикам Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Окончательное утверждение цен будет происходить ежегодно специальными региональными комиссиями по регулированию тарифов. Кроме того, изменится порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Помимо традиционных организаций, занимающихся эксплуатацией сетей, производить ремонт и техническое обслуживание также смогут поставщики природного газа.

Также появятся дополнительные условия для прекращения подачи газа потребителям. Газоснабжение будет временно прекращено, если:

пользователь игнорирует предписания устранить нарушения в работе газового оборудования,

эксплуатация имеющегося оборудования признана специалистами небезопасной,

истек срок безопасной эксплуатации гибкой газовой подводки, используемой для подключения бытовой техники к газопроводу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Запрет сервисам на автоматическое списывание денег

С 1 марта 2026 года сервисы больше не смогут списывать деньги с карты клиента автоматически. Речь идет обо всех интернет-сервисах, которые предлагают цифровые подписки. Это стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища данных, игровые сервисы, образовательные курсы и многое другое — любые приложения, которые требуют регулярной оплаты. Есть исключения: запрет не распространяется на платформы, предлагающие ежемесячное получение товаров и программное обеспечение, в том числе ИИ-сервисы.

Для того чтобы отказаться от подписки, необходимо удалить данные банковской карты из аккаунта на сайте или в приложении, что и будет считаться официальным отказом от оплаты. Если данные карты не удалены, то онлайн-сервис обязан за сутки сообщить о предстоящем списании денег. В таком уведомлении должна быть ссылка на форму, через которую можно отказаться от подписки. Если деньги спишут без предварительного уведомления, их обязаны вернуть.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бизнес заменит иностранные слова на русские

С 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон, который вносит поправки в законодательство о государственном языке и защиту прав потребителей. Суть нововведения в следующем: вся информация, которая предназначается для публичного ознакомления потребителей, должна быть представлена на русском языке как государственном языке РФ. На русском языке должны быть написаны вывески и названия объектов; навигация внутри зданий и на территории; режим работы; ценники и информация об акциях; правила оказания услуг; таблички «открыто/закрыто», «касса», «вход», «выход» и т. п. Использовать иностранные слова можно, но только если есть равнозначная версия на русском языке; иностранное слово не используется как основная информация для потребителя; русская версия не формальная, написанная мелким шрифтом.

Названия новостроек тоже должны быть русскими или быть написанными только кириллицей. Стоит отметить, что переименовывать придется только те ЖК, которые будут запущены после 1 марта, те, которые строятся по уже выданным разрешениям, переименовывать не потребуют.

Новые правила гостиничных услуг

С 1 марта гостиницам запретят невозвратные бронирования. Это значит, что в случае ранней отмены бронирования заказчик сможет вернуть практически всю сумму. Объект размещения сможет удержать только плату за бронь первой ночи. За последующие ночи деньги вернут в полном объеме. Кроме того, с марта отели будут обязаны ждать гостя в течение суток с момента запланированного приезда до расчетного часа следующего дня. Раньше этого времени снять бронь будет невозможно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все на борьбу с борщевиком!

С весны 2026 года владельцы земельных участков любых категорий будут нести ответственность за ликвидацию борщевика Сосновского, крупного травянистого растения, которое достигает в высоту 3—5 м, способного вызывать долго незаживающие ожоги при контакте с ним в солнечное время, и прочих инвазивных (чужеродных) растений.

До сих пор эта обязанность возлагалась исключительно на пользователей сельскохозяйственных угодий. Полный перечень вредоносных растений определяется каждым регионом отдельно и утверждается соответствующими нормативными актами субъектов Федерации. Помимо частных землевладельцев и арендаторов, к мероприятиям по борьбе с инвазивными видами будут привлекаться субъекты публичного права, использующие территории на основании сервитута. Это организации, обеспечивающие функционирование дорог, линий электропередач, трубопроводных систем и др.

Локализация такси

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Таксопарки обязуют использовать только автомобили из специального перечня Минпромторга. Пока этот документ находится на стадии проработки. Авто будут включены в реестр такси при выполнении одного из двух условий:

суммарное число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок (3,2 тыс. баллов);

автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом изменения не затронут водителей-таксистов, работающих как самозанятые граждане. Для них предусмотрен льготный режим вплоть до 2033 года, позволяющий продолжать использование транспортных средств иностранного производства. Однако численность таких работников должна составлять не больше четверти от общего числа таксистов региона. Действие нового закона не охватывает территорию Калининградской области, Сибири и Дальневосточного федерального округа. Ограничения вступят здесь позднее: для Калининграда и Сибири — с 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока — с 1 марта 2030 года.

Дистант в автошколах

С марта начнется внедрение изменений в систему обучения будущих водителей в автошколах России. Ключевое новшество заключается в возможности дистанционного изучения теоретического курса. Эта опция стала доступна благодаря специальному программному обеспечению, разработанному властями. Оно позволяет учащимся получать знания онлайн, одновременно отслеживая их активность и успехи.

Также обновленная учебная программа предусматривает включение новых разделов, отражающих свежие поправки в Правила дорожного движения. Например, среди новых тем — изучение процедуры оформления электронных документов, принципов безопасного вождения и взаимодействий с водителями СИМ (средств индивидуальной мобильности), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др. Дополнительно предусмотрено ознакомление с устройством и работой системы экстренного оповещения при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с изменениями в теоретической части, увеличатся объемы практической подготовки. Уже с 1 марта обязательная продолжительность уроков вождения возрастет:

Категория B («механика») — с 56 часов до 58 часов.

Категория B («автомат») — с 54 часов до 56 часов.

Маркировка книг с упоминанием наркотиков

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в закон о запрете пропаганды наркотиков: книги, в которых упоминаются вещества, должны быть обязательно промаркированы. Подробности — в материале «Книги с «восклицательным знаком» литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.