«Вполне возможно, что будет и продолжение»: главное о конфликте США и Ирана

Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана, в ответ республика нанесла удар по Израилю, ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну

Президент США Дональд Трамп утром объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. «Наша цель — защитить американский народ, уничтожив непосредственные угрозы от иранского режима, а также помешать радикальному диктаторскому режиму угрожать США и их основным интересам национальной безопасности», — заявил Дональд Трамп. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



«Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от режима в Иране»

Около 9:00 по мск Израиль нанес ракетный удар по Ирану. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в пяти городах республики, в том числе в Тегеране. Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана вывезли в безопасное место. Именно они, по данным Reuters, были среди целей ударов.

Видеообращение Дональда Трампа о начале военной операции в Иране было опубликовано сегодня около 10:00 по мск на его странице в Truth Social. По его словам, она направлена на ядерную и ракетную программы республики.

— Целью США, а в особенности моей администрации, было недопущение получения этим террористическим режимом ядерного оружия. Я говорю снова: они никогда не будут иметь ядерного оружия, — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Truth Social. — Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, у нас иссякло терпение. Они попытались восстановить свою ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые теперь могут угрожать нашим добрым друзьям и союзникам.

Дональд Трамп заявил, что США собираются «уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность».

— Наша цель — защитить американский народ, уничтожив непосредственные угрозы от иранского режима, а также помешать радикальному диктаторскому режиму угрожать США и основным интересам национальной безопасности, — сказал он в видеообращении.

Президент США также потребовал от военных, полиции Ирана и членов Корпуса стражей исламской революции сложить оружие:

— Членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции я заявляю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в качестве альтернативы, вас ждет верная смерть.

Он призвал иранцев уйти в убежище и не покидать дома во время горячей фазы военной операции, так как «бомбы будут падать везде»: «Когда мы закончим, захватите власть в свои руки — она будет принадлежать вам, она будет ваша. Возможно, это будет ваш единственный шанс на протяжении нескольких поколений»,

Трамп заявил, что ни один американский президент не делал того, что на что пошел он: «Посмотрим, как вы ответите, США пришли с подавляющей и разрушительной силой, пришло время взять контроль над вашей судьбой. Это время действовать, не упустите его».



Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США начали осуществлять операцию по ликвидации угрозы, исходящей от иранского режима: "Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от режима в Иране. Этот кровожадный террористический режим не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству».

По его словам, военная операция Израиля и США против Ирана должна создать условия для смены власти в Исламской Республике.

Известно, что США назвали военную операцию против Ирана «Эпической яростью», Израиль — «Рычащим львом».

Тем временем член нижней палаты американского законодательного органа Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) заявил, что удары США по Ирану не были одобрены американским Конгрессом: «Военные действия, несанкционированные Конгрессом».

Напомним, согласно законодательству США, лишь Конгресс обладает полномочиями объявлять войну.

«Агрессия сионистского режима и США считается абсолютно недопустимым и явным преступлением»

В ответ Иран заявил об ударах по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну, где, предположительно, есть американские военные базы. «Любая база в регионе, которая поможет Израилю, станет нашей целью», — заявил представитель Генштаба ВС Ирана.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи призвал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для осуждения агрессии США и Израиля.

— Агрессия сионистского режима и США считается абсолютно недопустимым и явным преступлением. Мы ожидаем от других стран, что они не останутся равнодушными и осудят этот акт. Совет Безопасности ООН также должен немедленно созвать экстренное заседание и осудить этот акт.

Ряд стран закрыли воздушное пространство

Иран и Израиль вскоре после начала ударов закрыли воздушное пространство. Как сообщает Росавиация, полеты также запретили Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт, ОАЭ ввели временные ограничения. Для обеспечения безопасности полетов авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы страны — Маскат.

— Росавиация выпустила собственные рекомендации (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушного транспорта. При выполнении полетов в страны Персидского залива им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением всех мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций авиавластей иностранных государств, — заявили в ведомстве и добавили, что полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений.

Что касается NОТАМ, то он будет действовать минимум до 02:59 по мск 2 марта.

Также известно, что самолеты авиакомпании Flydubai, летевшие в Дубай из Казани и Москвы, были вынуждены сесть в Баку в связи с ограничениями в региональном воздушном пространстве.



Известно, что в ОАЭ находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В Катаре — примерно 1 тыс. россиян, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

«Все переговоры с Ираном — операция прикрытия»

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Ираном были для США лишь прикрытием.

— Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться, — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, теперь вопрос в том, кто проявит больше терпения, «чтобы дождаться бесславного конца своего врага». «США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100...»

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе»

В обед МИД России сделал заявление «в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана:

— Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права. Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами.

В дипломатическом ведомстве призвали международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, «немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке»:

— Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них. Открыто игнорируются тяжелые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО. При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз.

Особую тревогу у МИД вызвал «серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых — невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров».

— Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов, — заявили в ведомстве.

«Ормузский пролив будет перекрыт и так далее»

Политолог и востоковед Каринэ Геворгян в беседе с корреспондентом «Реального времени» спрогнозировала дальнейшее расширение конфликта на весь Ближний Восток.



— Вчера, мы видим, разыгралась война между Пакистаном и Афганистаном. Пакистан объявил войну Афганистану. И это первая серия, или preliminary game по-английски. США сосредоточили огромную армаду и вооруженные силы. В Израиль постоянно шла доставка вооружений со стороны США, это свидетельствовало о том, что все-таки Трампа доломают и втянут его в качестве «частной военной компании» для хаотизации всего Ближнего Востока. Конечно, он получит удары. Ормузский пролив будет перекрыт и так далее, — заявила она.

По ее словам, Иран на первом этапе не включил ПВО, потому что в небе были гражданские самолеты, поэтому удары по Тегерану были эффективными: «Теперь небо над Ираном и небо над Ираком, закрыто. Иран протестировал систему ПВО и бьет по очень большому полю: это и Оман, Иордания, это и Абу-Даби, это и тестирование на выносливость авианосца к Арам Линкольн в Оманском заливе. Иран очень таким широким бреднем пошел».

Как заявила Каринэ Геворгян, Иран подготовил все для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив.

— Вот когда его перекроют, это большой вопрос. Когда летают ракеты, а лоцманами является иранская сторона, логично предположить, что в этих условиях Ормузский пролив будет перекрыт, — подытожила она.

«Соединенные Штаты попытаются решить все вот в пределах примерно недели, но там дальше как получится»

Автор книги «Всем Иран» Никита Смагин* прокомментировал «Реальному времени» возможность полноценной войны на Ближнем Востоке:

— Ответ сильно зависит от того, что мы определяем под большой войной. Все-таки масштаб военных действий уже достаточно серьезный. При этом Иран уже наносит удары по военным базам американским в регионе, которые находятся в странах соседних. Поэтому в целом есть действительно немалый шанс, что это будет куда серьезнее, то, что было в ходе 12-дневной войны. Опять же, насколько серьезнее, это уже другой вопрос, потому что, ну, это зависит от очень многих факторов. Не говоря уже о том, что главное, наверное, все-таки тревожность в происходящем, это то, что происходящее просто дотянется. И это будет какое-то очень длительное противостояние. Это тоже достаточно возможный сценарий.

Он не уверен, что США ставят именно на смену режима:

— Не потому что они этого не хотят, а потому что это очень сложная задача, именно военная. Военные не могут поставить себе такой задачи, потому что зависит это не только от них. Но тем не менее мы уже видим, что Соединенные Штаты и Израиль пытаются уничтожать представителей военно-политического руководства, вернее даже политического руководства. И это нам, конечно, говорит, что они намерены явно идти по пути дестабилизации ситуации. Но именно смена власти очень сильно зависит от того, как будет реагировать на все происходящее иранское общество. Будут ли они выступать с протестами, будут ли они атаковать силы безопасности сами, будут ли они сами пытаться захватывать власть. И при этом смогут ли они, самое главное, это сделать организованно. Вот здесь действительно большие вопросы. Так что я думаю, что смена режима это очень сложный сценарий, который зависит далеко не только от Соединенных Штатов и Израиля. И поэтому пока гарантировать его никто не может.

Говоря о прогнозе, Никита Смагин* заявил, что США будут наносить удары примерно в течение недели.

— А дальше будет зависеть сильно от того, сколько сторон будут вовлечены в это противостояние, насколько это все будет массовым, масштабным, насколько масштабным будут ответы Ирана. И дальше вполне возможно, что будет и продолжение. То есть это зависит, я думаю, от многих факторов, хотя понятно, что Трамп, наверное, не заинтересован в очень длительном конфликте. Поэтому я бы ожидал, что Соединенные Штаты попытаются решить все вот в пределах примерно недели, но там дальше как получится, потому что это тоже зависит от многих очень обстоятельств, — подытожил он.

