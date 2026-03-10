Более 60% застрявших в Белоруссии литовских грузовиков вернулись в Литву

24 октября Литва временно закрыла границу с Белоруссией

Фото: Динар Фатыхов

По данным литовского Национального центра кризисного управления (NKVC), более 60% грузового транспорта, оказавшегося в Белоруссии после закрытия границы в октябре 2025 года, уже возвращено в Литву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на LRT.

Согласно обновленному списку, предоставленному Национальной ассоциацией литовских автоперевозчиков Linava, на спецстоянках в Белоруссии было размещено 1 418 тягачей и полуприцепов. Из них, по информации NKVC, в Литву вернулись 868 транспортных средств.

Однако между данными разных источников наблюдаются расхождения. Представители Linava в комментарии LRT заявили, что располагают сведениями лишь о «нескольких вернувшихся полуприцепах» из предоставленного списка. Ранее ассоциация утверждала, что в Белоруссии остается около 4 тысяч транспортных средств литовских грузоперевозчиков, в том числе порядка 1,3 тысячи тягачей.

Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг и пришел к выводу, что на спецстоянках в Белоруссии находится менее 200 литовских грузовиков и прицепов.

Рената Валеева