В Татарстане создадут комиссию по развитию технологий ИИ

Новый орган займется подготовкой предложений для экономики, образования и системы госуправления республики

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане создадут комиссию, которая будет заниматься вопросами создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый орган будет работать над предложениями и решениями, связанными с применением ИИ в различных сферах жизни республики. Деятельность комиссии будет охватывать вопросы образования, экономики, государственного управления и технологического развития. Предполагается, что ее работа позволит сформировать системный подход к развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в республике. Указ о создании был подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Искусственный интеллект в образовании

Одной из ключевых задач комиссии станет подготовка предложений по совершенствованию системы образования в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Планируется рассмотреть возможности активного использования таких технологий в учебном процессе. Это должно способствовать формированию гармонично развитой личности, а также подготовке педагогических работников и специалистов в области искусственного интеллекта.

Развитие ИИ в сфере экономики

Также комиссия займется разработкой подходов к созданию, развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта с учетом повышения эффективности работы различных отраслей экономики. Речь идет как о промышленности и бизнесе, так и о социальной сфере и системе государственного управления в Татарстане.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Отдельное направление работы связано с подготовкой мер, направленных на обеспечение технологического лидерства региона в области искусственного интеллекта. В частности, предполагается развитие больших фундаментальных моделей и создание передовых сервисов, основанных на использовании технологий ИИ.

Кроме того, комиссия будет анализировать основные риски и угрозы, которые могут возникать при использовании технологий искусственного интеллекта. На основе этой работы планируется координировать меры по нейтрализации таких рисков и обеспечению безопасного применения ИИ.



Председателем комиссии стал раис Татарстана Рустам Минниханов, его заместителями — руководитель аппарата Кабмина — вице-премьер республики Шамиль Гафаров, президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. Ответственным секретарем комиссии стал помощник раиса Рифкат Нафигин. В состав вошли главы министерств и ведомств, а также представили бизнеса, в числе которых сооснователь ГК «Технократия» Булат Ганиев. В разговоре с «Реальным временем» он не стал комментировать создание комиссии и ее деятельность.

Ариана Ранцева