В Татарстане создадут комиссию по развитию технологий ИИ
Новый орган займется подготовкой предложений для экономики, образования и системы госуправления республики
В Татарстане создадут комиссию, которая будет заниматься вопросами создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый орган будет работать над предложениями и решениями, связанными с применением ИИ в различных сферах жизни республики. Деятельность комиссии будет охватывать вопросы образования, экономики, государственного управления и технологического развития. Предполагается, что ее работа позволит сформировать системный подход к развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в республике. Указ о создании был подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Искусственный интеллект в образовании
Одной из ключевых задач комиссии станет подготовка предложений по совершенствованию системы образования в условиях развития технологий искусственного интеллекта.
Планируется рассмотреть возможности активного использования таких технологий в учебном процессе. Это должно способствовать формированию гармонично развитой личности, а также подготовке педагогических работников и специалистов в области искусственного интеллекта.
Развитие ИИ в сфере экономики
Также комиссия займется разработкой подходов к созданию, развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта с учетом повышения эффективности работы различных отраслей экономики. Речь идет как о промышленности и бизнесе, так и о социальной сфере и системе государственного управления в Татарстане.
Отдельное направление работы связано с подготовкой мер, направленных на обеспечение технологического лидерства региона в области искусственного интеллекта. В частности, предполагается развитие больших фундаментальных моделей и создание передовых сервисов, основанных на использовании технологий ИИ.
Кроме того, комиссия будет анализировать основные риски и угрозы, которые могут возникать при использовании технологий искусственного интеллекта. На основе этой работы планируется координировать меры по нейтрализации таких рисков и обеспечению безопасного применения ИИ.
Председателем комиссии стал раис Татарстана Рустам Минниханов, его заместителями — руководитель аппарата Кабмина — вице-премьер республики Шамиль Гафаров, президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. Ответственным секретарем комиссии стал помощник раиса Рифкат Нафигин. В состав вошли главы министерств и ведомств, а также представили бизнеса, в числе которых сооснователь ГК «Технократия» Булат Ганиев. В разговоре с «Реальным временем» он не стал комментировать создание комиссии и ее деятельность.
Напомним, что компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс «Умная столовая» для организации зон самообслуживания в школьных столовых Татарстана. Решение основано на технологиях видеоаналитики, которые ранее применялись в промышленных сценариях.
