Реклама украшений Louis Vuitton с буквой Z вызвала шквал критики в соцсетях

В Сети разразился скандал из-за рекламы новой коллекции украшений французского модного дома Louis Vuitton. В ней рассмотрели букву Z, ставшую символом российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает RT.

Некоторые пользователи решили, что таким образом компания выразила поддержку данной операции. Часть раскритиковала бренд, другие, напротив, начали оставлять в комментариях российские флаги и благодарить за поддержку России. В самой компании ситуацию пока не прокомментировали.

Реклама коллекции вышла еще осенью прошлого года. Сегодня кадры из нее появились в Instagram*-аккаунте модного дома.

21 марта в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Хорватии в одном из магазинов IKEA установили портреты президента России Владимира Путина. Они были вставлены во все рамки для фотографий, расположенные в демонстрационных залах. При этом в начале марта IKEA приостановила работу своих магазинов в России на неопределенный срок. Позже в компании заявили, что фотографии Путина, якобы появившиеся в магазинах, были смонтированы в графическом редакторе.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

Дарья Акимова