Новости общества

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили более 240 украинских беспилотников

12:42, 10.03.2026

Военные также уничтожили три реактивных снаряда американской HIMARS

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили более 240 украинских беспилотников
Фото: Дарья Пинегина

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение последних суток уничтожили 241 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо перехвата БПЛА самолетного типа, удалось ликвидировать восемь управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской HIMARS.

Ранее в ведомстве сообщали, что за прошедшую ночь над различными регионами России было сбито 17 украинских беспилотников.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также