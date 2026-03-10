Минобороны: средства ПВО за сутки сбили более 240 украинских беспилотников
Военные также уничтожили три реактивных снаряда американской HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение последних суток уничтожили 241 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо перехвата БПЛА самолетного типа, удалось ликвидировать восемь управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской HIMARS.
Ранее в ведомстве сообщали, что за прошедшую ночь над различными регионами России было сбито 17 украинских беспилотников.
