Венгрия запретила экспорт нефти и отдельных видов нефтепродуктов

Одной из причин введения ограничений стала нефтяная блокада со стороны Украины

Фото: Артем Дергунов

Власти Венгрии запретили экспорт сырой нефти, 95‑го бензина и дизельного топлива. Эта мера призвана защитить интересы венгерских граждан на фоне роста цен на мировых рынках, сообщил министр экономики страны Мартон Надь. Об этом пишет ТАСС.

Правительство также установило потолок цен на бензин и дизельное топливо.

Одной из причин введения ограничений стала нефтяная блокада Венгрии со стороны Украины: с 27 января нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. В поисках альтернативных путей поставок Будапешт совместно со Словакией обратился к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу.

Параллельно Венгрия предприняла дипломатические шаги в отношении Украины: Будапешт заблокировал выделение Киеву «военного кредита» Евросоюза на сумму €90 млрд.

Ранее вице‑премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ не исключает возможности введения запрета на экспорт топлива в будущем, но на текущий момент в этом нет необходимости.

Рената Валеева