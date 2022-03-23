Путин: нужно донастроить программы льготной ипотеки в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране нужно донастроить программы льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, портфель ипотечных кредитов должен вырасти, как и в прошлом году.

Путин добавил, что отдельные меры поддержки предусмотрены для строительной отрасли и для ее ритмичной работы. Он отметил, что понимает, что ситуация меняется, в том числе на рынке.

21 марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки. По его словам, правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повыситься.

Дарья Акимова