Путин: нужно донастроить программы льготной ипотеки в России
Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране нужно донастроить программы льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, портфель ипотечных кредитов должен вырасти, как и в прошлом году.
Путин добавил, что отдельные меры поддержки предусмотрены для строительной отрасли и для ее ритмичной работы. Он отметил, что понимает, что ситуация меняется, в том числе на рынке.
21 марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что в ближайшее время его ведомство представит предложения по корректировке программ льготной ипотеки. Делается это, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки. По его словам, правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повыситься.
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