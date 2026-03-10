Каждая пятая жительница Казани теряла украшения стоимостью более 50 тысяч рублей

К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование и ювелирного бренда SOKOLOV по результатам опроса

Фото: Максим Платонов

Каждая третья жительница Казани лишь единожды сталкивалась с потерей или кражей ювелирных изделий, а 7% опрошенных респонденток несколько раз попадали в подобную ситуацию. При этом в 18% случаев они теряли украшения эквивалентом свыше 50 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование и ювелирного бренда SOKOLOV по результатам опроса 1 204 россиянок из российских городов-миллионников, в том числе Казани.

Свыше трети (39%) участниц опроса сообщили, что сталкивались с различными ситуациями, в которых их ювелирные украшения терялись или были украдены. Респондентки рассказали о размере финансовых убытков, которые они понесли в результате наиболее крупной утраты: свыше половины (51%) теряли не более 30 тыс. рублей, 3% — 30—50 тыс. рублей, а каждая пятая респондентка (18%) сообщила об убытках свыше 50 тыс. рублей.

Свыше трети опрошенных (36%) наиболее ценными в коллекции считают самые дорогие в денежном выражении аксессуары, почти четверть (23%) больше всего ценят эмоционально значимые украшения, еще 15% придают высокую ценность вещам, которые связаны с важными событиями либо являются семейной реликвией.



Опрошенные стараются бережно относиться к дорогостоящим ювелирным аксессуарам — только 13% отметили, что часто носят наиболее дорогие предметы из коллекции. Еще 38% выбирают аксессуары в зависимости от ситуации, 23% предпочитают украшения, подаренные близкими, а каждая пятая (18%) выбирает для ношения наиболее простые и универсальные предметы. В коллекциях подавляющего большинства (74%) жительниц Казани есть украшения, которые они используют только в особых случаях. Такие аксессуары более половины опрошенных (52%) надевает на вечеринки или праздничные ужины, 27% — только на свадьбу или аналогичные мероприятия, а каждая седьмая (14%) — на свидания.

