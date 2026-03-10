Джаред Лето зарегистрирует собственный бренд в России

Роспатент получил заявку от голливудской звезды на регистрацию по двум классам международной классификации товаров и услуг

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Документы были направлены в Роспатент 5 марта 2026 года из США, сообщает ТАСС.

Согласно заявке, товарный знак планируется зарегистрировать по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): №25 и №41. В рамках этих классов предполагается использование бренда для производства одежды, обуви, шарфов, а также для предоставления развлекательных услуг, включая кино— и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Джаред Лето является вокалистом и основным автором песен рок-группы Thirty Seconds to Mars. Музыкальный коллектив был основан в 1998 году самим Джаредом Лето совместно с его братом Шенноном. Также он снимался в фильмах «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте», «Даласский клуб покупателей», получив за последний «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в 2014.

Наталья Жирнова