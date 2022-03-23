Цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров
В Европе цена газа поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Произошло это после поручения президента России Владимира Путина принимать оплату за российский газ только в рублях. Рост цен составил более 10%.
Ранее Путин заявил об отказе принимать оплату за газ такими валютами, как доллар или евро. По его словам, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.
7 марта, по данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе обновила исторический рекорд и достигла $3 000 за тысячу кубометров. Рост стоимости голубого топлива с начала торгов составил почти 40%.
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