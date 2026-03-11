«Шәп шоу!» в Кариевском: песни, танцы, плохое пищеварение

В татарском театре юного зрителя пожурили молодежь

Альбина Нугманова, Рамиль Вафин, Гулюса Гибадуллина, Камиля Шангареева, Лейсан Большова. Фото: Артем Дергунов

Прошлая неделя была для казанских театров прайм-таймом Мансура Гилязова — две его пьесы показали в Тинчуринском и Кариевском. На Татарстан, 1 главную роль играли мужчины, на Петербургской — девушки: «Шәп шоу!» («Шоу продолжается», 16+) — это спектакль о стриме, на котором парень должен выбрать невесту. В представлении — все, от народных песен до туалетного юмора. Подробнее — в материале «Реального времени».

Жених поневоле

Показавший в этом году классику по Туфану Миннуллину, секретную историю из жизни композитора Салиха Сайдашева, перформанс о поэте Роберте Миннуллине Кариевский театр к весне решил, видимо, пуститься во все тяжкие.

Ставший в прошлом году лауреатом Тукаевской премии Мансур Гилязов писал музыкальную комедию «Шәп шоу!» с Айгуль Газизовой, одной из участниц лаборатории «Новая татарская пьеса», которая проходила в прошлом году и завершилась этой зимой читками. Ставил спектакль главный режиссер Ренат Аюпов. Художница Юлия Кораблева выстроила в малом зале театра подобие площадки для интернет-шоу: сцена с экраном, зеркала для грима. Внезапно кажется, что вместо Кариевского ты попал в Театр на Булаке с их тягой с кабаре.

Зрители сидят по обе стороны от сцены, до начала здесь суетится главный организатор Данияр (Муса Камалов) при поддержке оператора Лаззата (Инсаф Халяутдинов) — с его телефона действие иногда транслируется на экран.

То есть идет шоу в формате стрима, причем деньги на это дал некий Юпитер Марсович — исполняющий его роль Ильфат Камалиев появляется на видео в записи. Данияр вообще мечтает снимать кино, но должен для начала провести шоу, на котором дочь шефа — блогерша Гузель (Лейсан Большова) — выберет себе жениха. Но за пару минут до эфира певец Ильгиз Шайхразиев (по видеосвязи, опять же) говорит, что улетел на Мальдивы. Так что главным героем становится Нариман (Рамиль Вафин), только что серьезно повредивший «Чайку» отца своей девушки Суфии (Гульшат Далматова/Альсина Закирова). За участие Данияр обещает ему три миллиона.

Алия Калимуллина и Рамиль Вафин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Так что вот уже Нариман сидит на стуле, хлопает глазами и наблюдает, как и мы, за выкрутасами девушек. Главная мужская роль — пассивная, он игрушка, мальчик для битья.

Между эпизодами есть еще и песни, в основном татаризированные версии русских хитов, причем очень разных: «Черные глаза», «Вася» (группа «Браво»), «Не виноватая я» («Фабрика»), «Зацепила» Артура Пирожкова. Все — в аранжировках Зульфата Валиуллина. Иногда стриминг почему-то прерывается на технические перерывы (в этот момент думаешь, что это очень вредно для просмотров).

Байкерша, поэтесса, деревенский предприниматель и блогерша

К 8 Марта зритель получает четыре типажа. Амелия (Альбина Нугманова) в шортах и косухе поет на английском The Best Тины Тернер и тычет в лицо бюстом. Ксюша (Камиля Шангареева) показывает фокусы, картины и читает стихи. Айсылу в татарском костюме исполняет «Ай, былбылым», а на пару с тетей Кашифой (Алия Калимуллина) рекламирует чаи и балиши. Кажется, у нее самая занятная роль, с подвохом — она признается, что приехала в город продвигать свои товары, в поисках новых идей. К тому же рядом крутится ее односельчанин Лаззат.

Ну а Гузель отвечает здесь за стереотипный истеричный образ блогера, смотрящего в телефон, снимающего тренды и пранки. Перед первым выходом на сцену она собирается и начинает вопить. Позже выясняется, что у каждой из девушек есть ценные качества, которые помогли Айсылу (жаль, что об их существовании мы узнаем только от нее самой).

Гульшат Далматова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

И немного шуток ниже пояса

Всю эту эскапистскую романтику, поставленную в преддверии 8 Марта, можно было просмотреть, если бы авторы не решили для чего-то добавить низового юмора. Айсылу шутит, что у нее все настоящее, даже грудь. На конкурсе коктейлей Данияр выпивает термоядерную смесь, звукорежиссер иллюстрирует это соответствующими звуками, режиссер убегает в туалет и аптеку. После лиричного монолога о жизни на селе Кашифа предлагает постирать одежду Нариману — так что героя раздевают до трусов. А ближе к финалу устраивают конкурс пощечин, но все отказываются, после чего Суфия влепляет по физиономии Нариману.

В этом отношении к мужчинам спектакль рифмуется с «Казанскими парнями», где ребятам из Казани тоже приходится несладко: их били битами и таскали по сцене на «Муравье». Но никто им и три миллиона не обещал.

В итоге оказывается, что симпатизировать в этом спектакле особо некому. Так авторы видят создателей интернет-контента: делающих все ради хайпа, продвижения, денег...

Даже возлюбленная Наримана, с ее крохотной позитивной ролью, соглашается, чтобы он и дальше участвовал в шоу — ради того, чтобы потом провести богатую свадьбу. Но потом ревность берет свое. С другой стороны, их диалог о том, что они оба в этот день оказались неудачниками, героиня Калимуллиной открыто называет единственным реальным диалогом (такая вот пасхалка от драматургов).

Инсаф Халяутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зрителей же просят танцевать с Гузель, иногда поддакивать актерам, а ближе к финалу устроить небольшую дискотеку под песню «Әнисә». Зрители смеются над шутками и узнают знакомые мелодии.

Зрителя можно понять, зритель и впрямь считает, что молодежь — вконец испортилась.

