Бизнес-опрос: как влияет на ваши решения ключевая ставка ЦБ?
Представители бизнеса: о том, как ключевая ставка регулятора сказывается на их решениях и какой ее порог станет началом позитивных изменений
На последнем заседании, 13 февраля, Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку регулятора на 50 базисных пунктов — с 16 до 15.5% годовых. Следующее заседание запланировано на 20 марта. Банк России считает, что уверенность в возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях повысилась. При этом есть мнение, что она все еще остается чрезмерно высокой для того, чтобы российский бизнес мог уверенно вести новые проекты. При такой ставке кредиты на развитие — слишком дорогое удовольствие, и даже несмотря на ее поступательное снижение, предприниматели в большинстве сегментов все еще не могут позволить себе развивать дело с помощью заемных средств. Из положения все выходят по-разному: одни вынимают средства из оборота, другие замораживают новые проекты до лучших времен.
Мы попросили предпринимателей ответить на вопросы о том, как развитие их бизнеса зависит от ключевой ставки Центробанка и каковы их надежды на дальнейшие решения регулятора:
- ЦБ РФ понемногу смягчает ключевую ставку. Что изменится конкретно для вашего бизнеса по мере потепления монетарной политики? Возможно, вы «разморозите» поставленные на паузу проекты, или будете расширять бизнес? А может быть, ждете оживления продаж?
- Какой порог ключевой ставки будет для вас знаком к новым свершениям?
-
-
Наиль Галеев генеральный директор группы компаний «СМУ-88»
-
Для девелоперов любое движение ставки вниз — это прежде всего сигнал, что рынок наконец-то начинает потихоньку оживать. Да, сейчас 15,5% — это все еще много, и мы видим прогнозы ЦБ на 2026 год в районе 13,5—14,5%. То есть быстрого «потепления» не будет, условия останутся жесткими. Поэтому ждать, что завтра или через месяц в наших офисах продаж снова будут очереди, несколько наивно.
Тем не менее сигнал более чем очевидный, и постепенно ситуация будет выправляться. Тем более что из-за долгого периода высокого «ключа» на рынок новые проекты толком не выходили. Покупатели постепенно придут к мысли, что решение о покупке пора принимать сегодня, чтобы закрепить за собой и саму квартиру, и ее стоимость. К тому же оживет не только первичка, а вся цепочка сделок. Нужно понимать: рынок новостроек не существует в вакууме. Чтобы человек пришел к нам за новой квартирой, ему часто нужно продать старую. А когда ипотека на «вторичку» была заградительной, этот цикл просто встал. Смягчение политики ЦБ — это сигнал для вторичного рынка, который в итоге «протолкнет» спрос и к девелоперам.
Если говорить о наших планах, у компании уже есть проекты, готовые к запуску, и по мере дальнейшего снижения ставки мы будем последовательно выводить их в рынок. В этом году, помимо новых очередей в действующих проектах, готовы запускать как минимум три новых жилых комплекса. Для нас рабочий ориентир, при котором рынок начинает оживать заметно быстрее и можно переходить к более активным решениям, — это ключевая ставка в диапазоне 12—14%. Именно такой уровень делает финансирование более предсказуемым для бизнеса и возвращает массовому покупателю реальную возможность планировать покупку жилья без оглядок на льготную ипотеку с господдержкой.
-
-
-
Делюс Сиразетдинов собственник и руководитель группы компаний «Маяк»
-
Безусловно, смягчение ключевой ставки — это позитивный сигнал. По настроению он скорее про контроль ситуации финансовыми властями и управляемость процессов, чем про быстрые изменения «завтра». На рынке недвижимости, на мой взгляд, мы близко к нижней точке цикла, но важно помнить: стройка и девелопмент — отрасли инерционные. Реакция на снижение ставки всегда запаздывает.
Для рынка недвижимости ключевой фактор — не сама ключевая ставка, а конечная стоимость ипотеки. Пока ипотека не опустится до уровня 12% годовых и ниже, ожидать заметного оживления массового спроса и роста выручки по рынку в целом я бы не стал.
При этом отрасль неоднородна: разные сегменты чувствуют себя по-разному. В нашем случае ключевая ставка влияет прежде всего через поведение потенциальных покупателей и инвесторов: при высоких ставках люди, которые могут позволить себе недвижимость бизнес— и премиум-сегмента, чаще держат деньги в депозитах (или в защитных инструментах), потому что доходность вкладов становится сопоставимой, а иногда и более привлекательной по отношению к недвижимости.
Соответственно, по мере устойчивого снижения ставок — когда депозиты станут заметно менее интересны — мы ожидаем постепенного перетока части сбережений в реальные активы. Но повторюсь, это будет не одномоментно, а при закреплении тренда и нормализации ожиданий.
Для меня относительно комфортный порог — около 12% (и ниже). Это исторически и психологически понятный уровень, при котором деньги становятся ощутимо «дешевле», экономика оживает, а у людей появляется больше готовности перекладываться из депозитов в недвижимость и другие консервативные активы.
И здесь важна оговорка: одного изменения ключевой ставки недостаточно. Нужна в целом стабилизация ожиданий в экономике и уверенность в завтрашнем дне — только в таком сочетании рынок недвижимости начинает двигаться быстрее.
-
-
-
Тимур Галимуллин коммерческий директор завода «Грузоподъем»
-
Смягчение денежно-кредитной политики мы рассматриваем как позитивный сигнал в первую очередь для наших клиентов. Мы ожидаем оживления продаж, так как коммерческие структуры смогут переориентироваться со сберегательной модели на инвестиционную, начнут выводить средства с депозитов и запускать новые проекты. Вложение средств в развитие бизнеса станет вновь целесообразнее, чем размещение их в банках.
Что касается непосредственно нашего бизнеса, снижение ставки до 8—10% годовых позволит нам вернуться к использованию кредитования для масштабирования бизнеса. Пока же мы считаем более выгодным вкладывать собственные средства в развитие.
-
-
-
Сергей Самойленко директор по управлению проектами Южно-Приволжского и Дальневосточного регионов GloraX
-
Смягчение денежно-кредитной политики — важный сигнал для всего строительного сектора. Однако, даже с учетом начавшегося снижения, текущий уровень ключевой ставки пока сложно назвать комфортным для рынка. Все участники отрасли ожидают ее дальнейшего снижения, поскольку именно стоимость заемных средств во многом определяет динамику продаж и инвестиционную активность девелоперов.
Как федеральный девелопер, ориентированный на устойчивый рост, мы не останавливались в развитии даже в период жесткой денежно-кредитной политики. GloraX последовательно пополнял земельный банк и запускал новые проекты. Мы на постоянной основе анализируем площадки в разных регионах РФ и рассматриваем сделки слияния и поглощения как инструмент масштабирования. В Татарстане мы даже в условиях высокой ключевой ставки продолжили экспансию: вывели на рынок Казани два проекта. Стратегические планы компании не зависят от краткосрочных колебаний цикла.
Дальнейшее снижение ключевой ставки способно существенно ускорить рыночные процессы. В первую очередь возрастет доступность ипотечных инструментов для населения — а значит, увеличится платежеспособный спрос. Оживление вторичного рынка также станет дополнительным драйвером для рынка новостроек: традиционно часть покупателей направляет средства от продажи имеющегося жилья на первоначальный взнос для улучшения жилищных условий.
Для девелоперов смягчение монетарной политики означает не только рост продаж, но и удешевление проектного финансирования. Более доступные кредитные ресурсы позволяют активнее выводить на рынок проекты, которые ранее были поставлены на паузу, расширять линейку предложения и ускорять темпы строительства. В результате выигрывают и компании, и конечные потребители.
Если вести речь о целевых ориентирах, то для возвращения к доковидным темпам продаж ключевая ставка должна находиться в диапазоне 9—10%. Уже сегодня доля рыночной ипотеки в структуре сделок постепенно увеличивается, однако при ставках по стандартным программам на уровне 17% она выполняет скорее поддерживающую функцию. Заемщики выбирают меньшие суммы и более короткие сроки, чтобы ограничить переплату. При снижении ключевой ставки до 9–10% рыночная ипотека вновь станет полноценным драйвером спроса, а девелоперы по всей стране смогут перейти к более интенсивному запуску новых проектов, в том числе в таких динамично развивающихся регионах, как Татарстан.
-
-
-
Тимур Егоров генеральный директор корпорации MIR Group
-
Самое очевидное, чего сейчас ждет каждый застройщик, — это снижение эскроу-ставок и доступные ипотечные программы для всех без ограничений. Это позволит повысить спрос и гибко подходить к ценовой политике и предоставлять нашим клиентам выгодные финансовые инструменты приобретения жилья.
В ближайшие полгода в нашей компании готовятся к запуску несколько новых проектов, один из которых — рядом с Казанью, второй — в домашнем городе, Зеленодольске.
Ключевая ставка в диапазоне 7—9% способствовала бы оживлению спроса и в целом созданию благоприятных условий в строительной отрасли.
-
-
-
Александр Воронцов сооснователь бренда «Воронцовские сыры»
-
То, чем два года занимается ЦБ, на мой взгляд, приносит лишь вред экономике и ее росту. Для инвестиций и роста, импортозамещения и достижения других целей нужна ставка в диапазоне 2—6%.
К тому же, высокая ставка рефинансирования разгоняет курс рубля. Нормальный курс в наших условиях — хотя бы 100 рублей за 1 доллар. В таком случае за газ и нефть наше государство получало бы на 25% больше, и тогда не пришлось бы ужесточать налоговый режим (что еще сильнее глушит рост экономики).
-
