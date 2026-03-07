Бизнес-опрос: как влияет на ваши решения ключевая ставка ЦБ?

Для девелоперов любое движение ставки вниз — это прежде всего сигнал, что рынок наконец-то начинает потихоньку оживать. Да, сейчас 15,5% — это все еще много, и мы видим прогнозы ЦБ на 2026 год в районе 13,5—14,5%. То есть быстрого «потепления» не будет, условия останутся жесткими. Поэтому ждать, что завтра или через месяц в наших офисах продаж снова будут очереди, несколько наивно.

Тем не менее сигнал более чем очевидный, и постепенно ситуация будет выправляться. Тем более что из-за долгого периода высокого «ключа» на рынок новые проекты толком не выходили. Покупатели постепенно придут к мысли, что решение о покупке пора принимать сегодня, чтобы закрепить за собой и саму квартиру, и ее стоимость. К тому же оживет не только первичка, а вся цепочка сделок. Нужно понимать: рынок новостроек не существует в вакууме. Чтобы человек пришел к нам за новой квартирой, ему часто нужно продать старую. А когда ипотека на «вторичку» была заградительной, этот цикл просто встал. Смягчение политики ЦБ — это сигнал для вторичного рынка, который в итоге «протолкнет» спрос и к девелоперам.

Если говорить о наших планах, у компании уже есть проекты, готовые к запуску, и по мере дальнейшего снижения ставки мы будем последовательно выводить их в рынок. В этом году, помимо новых очередей в действующих проектах, готовы запускать как минимум три новых жилых комплекса. Для нас рабочий ориентир, при котором рынок начинает оживать заметно быстрее и можно переходить к более активным решениям, — это ключевая ставка в диапазоне 12—14%. Именно такой уровень делает финансирование более предсказуемым для бизнеса и возвращает массовому покупателю реальную возможность планировать покупку жилья без оглядок на льготную ипотеку с господдержкой.

