Захарова: Москва и Киев провели два обмена пленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Об этом сообщает RT.

Кроме того, по ее словам, Минобороны России каждый день организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов Украины. Захарова отметила, что Евросоюз никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданским населением как живым щитом и не блокировали их выход в Россию.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о первом обмене пленными между Россией и Украиной. По ее словам, девять россиян обменяли на мэра Мелитополя.

Дарья Акимова