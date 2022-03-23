Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%: «Это вдвое меньше рыночной»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12% и увеличить ее размер. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ставка по ней составляла 7%. Президент также отметил, что льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на совещании с Путиным вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Также он рассказал, что за 2021 год было выдано 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей по средней ставке 5,7% годовых.



Дарья Акимова