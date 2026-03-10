«В нетуристической зоне Казани можно рассчитывать на дальнейшее снижение стоимости аренды даже летом»

Эксперты рассказали, как долго продлится «падение» арендных ставок на жилье

Фото: Реальное время

В феврале текущего года долгосрочная аренда однушек в России подешевела в среднем на 1,5%, до 28,4 тыс. рублей в месяц. Причем снижение ставок зафиксировано в большинстве исследуемых городов, в том числе в Казани. Основными причинами для дисконтов стали тяжелое положение в целом в стране, чрезмерное завышение ценников в 2025-м и увеличение объема предложения на рынке. Как долго продлится снижение цен на съем жилья и где аренда продолжит дешеветь даже в турсезон — в материале «Реального времени».

В целом снижение ставок зафиксировано в 26 из 40 исследуемых городов

В России по итогам февраля 2026 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир подешевела в среднем на 1,5%, до 28,4 тыс. рублей. Сильнее всего ставки упали в Чебоксарах (-9,3%, до 22,4 тыс. рублей в месяц), Хабаровске (-7,8%, до 39 тыс.) и Иркутске (-6,6%, до 29,5 тыс.), следует из аналитики «Циана».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом снижение ставок зафиксировано в 26 из 40 исследуемых городов. Так, в Москве долгосрочная аренда однушек подешевела на 0,7%, до 68,9 тыс., в Московской области — на 0,7%, до 42,4 тыс., в Санкт-Петербурге — на 3,8%, до 43,4 тыс. рублей, в Ленобласти — на 0,7%, до 29,6 тыс., а в Казани — на 1,8%, до 32 тыс. В Краснодаре, Тюмени и Тольятти стоимость аренды никак не изменилась за месяц, оставшись на уровне 26,3 тыс., 27,9 тыс. и 20,6 тыс. соответственно.

Если же рассматривать динамику цен за год, то с февраля 2025-го аренда однушек в России подорожала только на 1,3%. По данным аналитиков, в большинстве городов рост арендных ставок оказался ниже инфляции. Например, в Казани они за последние 12 месяцев увеличились на 3,6%, в Москве — на 3%, в Московской области — на 1,2%, в Санкт-Петербурге — на 6,6%, а в Ленобласти — на 3,5%.

«В Казани сейчас многие собственники предлагают в аренду однушку по сниженным ценам»



Сейчас некоторые арендаторы идут на уступки в силу тяжелого положения в целом в стране. Аналогичная ситуация наблюдалась в России, например, во время пандемии коронавируса, объяснила «Реальному времени» член ассоциации «Казанский риелтор» Аделия Чекаева.



— У нас, в Казани, сейчас многие собственники предлагают в аренду однушку по сниженным ценам. Например, квартиру с более-менее хорошим ремонтом в свежем доме можно снять за 30 тыс. рублей, плюс квартплата. Однако тут важно понимать, что многое зависит от самого владельца, потому что некоторые идут на уступки, а некоторые — нет, — сказала изданию эксперт.

В свою очередь, ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская считает, что текущее снижение цен обусловлено чрезмерным завышением ценников в 2025 году.

— В большинстве городов в 2025 году расценки достигли максимума, но теперь их рост ограничен доходами населения и восстановлением активности в сегменте купли-продажи, поэтому в 2026-м новые рекорды маловероятны, — сказала изданию Бобровская.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна причина сдерживания роста цен — увеличение объема предложения на рынке. По данным экспертов «Циана», количество объявлений на рынке аренды за последний месяц увеличилось на 9%, а за последний год — на 14%, что стало рекордным показателей за последние 2,5 года. Как следствие, среди арендодателей идет высокая конкуренция за арендатора, а это дополнительный фактор, сдерживающий рост ставок.

«В связи с повышенным спросом на долгосрочную аренду повышается и цена аренды»

До майских праздников долгосрочная аренда в России может подешеветь еще на 3% относительно нынешнего уровня, считает Бобровская. Однако к лету рост возобновится вместе с увеличением активности, добавила она.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом Чекаева считает, что в Казани арендные ставки останутся на текущем уровне до июня, а затем они снова вырастут на 1-1,5%, если рассматривать квартиры на «долгосрок».

— Летом в Казань приезжает много студентов, а также рабочие, которые идут работать на стройки. В связи с повышенным спросом на долгосрочную аренду повышается и цена аренды, — резюмировала Чекаева.

«Рассчитывать, что в летний сезон квартиранту сделают скидку, не стоит»

В летнее время владельцы квартир, расположенных в крупных городах, в том числе в Казани, начнут сдавать жилье посуточно, поэтому ожидать дисконтов от владельцев не стоит. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



— Сложности для арендаторов в том, что очень многие владельцы жилья планируют летом сдавать квартиры посуточно, поскольку такой вариант сдачи принесет больше дохода, чем долгосрочная аренда. Именно поэтому рассчитывать, что в летний сезон квартиранту сделают скидку, не стоит, — сказала изданию эксперт.

Однако есть одно исключение, предупредила риелтор.

— В нетуристической зоне Казани можно рассчитывать на дальнейшее снижение аренды даже летом. К таким местам относится, допустим, Авиастроительный район, — резюмировала Гизатова.

