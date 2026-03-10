На ремонт водопроводного насоса в Лениногорске, который износился на 85%, направили 314 млн рублей

Эта сумма пойдет только на работы в текущем году, а полностью завершить объект планируется в 2027 году

В Лениногорске продолжается масштабная реконструкция водопроводной насосной станции — работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минстрой РТ. Общая протяженность водопроводной сети, подлежащей обновлению, составляет 30,5 км.

Существующий водопровод был построен в 1990‑х годах, и за прошедшие десятилетия его состояние существенно ухудшилось. По данным ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», износ сети достиг 85%. Ремонт обеспечит 68 тысяч жителей Лениногорска и 8 сельских поселений района бесперебойным и качественным водоснабжением.



Реконструкция разделена на три этапа. В 2025 году специалисты обновили 7,5 км труб. В текущем, 2026 году запланировано заменить 8,2 км трубопровода. Оставшуюся часть сети планируют реконструировать в 2027 году. На работы в 2026 году выделено 314 млн рублей.

Строители приступили к реконструкции в январе, и на текущий момент выполнено уже 20% запланированных работ. Завершить этот этап планируется в ноябре. При прокладке нового трубопровода будут использованы два метода: горизонтальное наклонное бурение (на участке протяженностью 2,4 км) и открытый способ (на отрезке в 5,8 км). В работе задействуют как полиэтиленовые, так и стальные трубы.

Напомним, что по данному нацпроекту в Набережных Челнах обновят двухкилометровую канализацию за 43 млн рублей.

Наталья Жирнова