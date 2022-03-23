Умер чемпион мира по джиу-джитсу Айрат Калимуллин

В среду, 23 марта, не стало известного мусульманского спортсмена, чемпиона мира по джиу-джитсу и участника международных спортивных соревнований Айрата Калимуллина, сообщили в ДУМ РТ.



В связи с кончиной спортсмена соболезнования выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин:

— Мы все искренне болели за него и молились за его выздоровление. Я, как ученик Айрата Дамировича, благодарю всех, кто принял посильное участие в его лечении и поддерживал словом и делом в последний тяжелый период его жизни, — сказал Муфтий. — Он был искренним мусульманином, всей душой любил Всевышнего и Пророка, всегда жил и работал по совести, был справедливым и милосердным.

Дженаза-намаз Айрата Калимуллина состоится завтра в мечети «Тынычлык» после полуденного намаза, указали в ДУМ РТ.

Маргарита Головатенко