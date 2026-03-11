В Татарстане введен режим беспилотной опасности впервые за четыре дня
Ограничения действуют с 02.53 по московскому времени
На территории Татарстана с 02.53 по московскому времени введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности объявлен по Татарстану впервые с 7 марта. Тогда обошлось без происшествий.
Напомним, режим «Беспилотная опасность» вводится в тех случаях, когда в небе зафиксировали БПЛА, который летит в направлении Татарстана.
