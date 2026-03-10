В Татарстане запустят оплату госпошлин, парковок и проезда по платным трассам через Max

В мессенджере зарегистрирована почти половина интернет-аудитории республики

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года в Татарстане в общей сложности на 184 часа вводились ограничения интернет-трафика из-за угроз атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления республики Илья Навчин на брифинге, посвященном развитию национального мессенджера Мах в регионе.

Более 1,5 млн жителей Татарстана пользуются мессенджером Мах

По состоянию на март 2026 года сервисом пользуются более 1,5 млн жителей Татарстана, из них около 300 тыс. пользователей остаются активными. При этом общая интернет-аудитория республики составляет 2,9 млн человек

Власти республики планируют расширять функциональность сервиса. В частности, в августе 2026 года через мессенджер намерены запустить оплату государственных пошлин, парковок, а также проезда по Вознесенскому тракту и другим платным автодорогам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас пользователям Мах уже доступен ряд государственных и муниципальных услуг. Через приложение можно оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и связи, соципотеку, а также записываться на прием к врачу и в муниципальные органы. Кроме того, сервис позволяет пополнять образовательную карту, оплачивать детский сад, проверять информацию о штрафстоянках и пользоваться картой точек бесплатного Wi-Fi. Через мессенджер также можно подать заявления по 319 государственным услугам.

Развитие цифрового идентификатора

Отдельное внимание на брифинге уделили цифровой идентификации пользователей. Навчин отметил, что подтвердить возраст через мессенджер можно в 4 тыс. торговых точек по всей республике.

Первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова сообщила, что для защиты от мошенничества цифровой идентификатор обновляется каждые 30 секунд.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

На мероприятии также пояснили, можно ли использовать чужой цифровой идентификатор. По словам представителей министерств, это невозможно: вместе с QR-кодом отображается фотография владельца.

Через мессенджер Мах в Татарстане провели 2104 телемедконсультации

В декабре 2025 года в республике начался эксперимент по внедрению телемедицинских консультаций через мессенджер, рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов.

Функция позволяет дистанционно открывать и закрывать больничные листы. С момента запуска эксперимента — с декабря 2025 года по март 2026-го — было проведено 2104 телемедицинские консультации.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы будут обязаны обеспечить официальное взаимодействие с жителями через мессенджер Max. Как отметил Александр Якубовский, такой формат призван повысить прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан.



Ариана Ранцева