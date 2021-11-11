Итоги дня: «куаризация» общественного транспорта Татарстана и России, Казань замело снегом, новые автоштрафы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 ноября.
- В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Проверять коды у пассажиров будут перевозчики, а точнее — кондукторы. При этом точный срок введения QR-кодов на транспорте власти не называют. «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что это произойдет после 20 ноября.
- Не исключено, что в скором времени QR-коды в общественном транспорте введут на общефедеральном уровне. Оперштаб анонсировал подготовку соответствующего законопроекта. Введение системы рассматривается и для заведений общепита, и для магазинов.
- Тем временем на дорогах Казани наблюдается коллапс — из-за снегопада в городе образовались сильные пробки, к 17.15 они достигли 10 баллов. Движение на дорогах затруднено примерно с 12 часов дня, на отдельных участках произошли аварии.
- По прогнозу синоптиков, снег в Татарстане продолжит идти в ближайшие дни, ожидаются метели и сильный ветер. Холода начнут усиливаться. Уже в начале следующей недели, ночью 16 ноября, синоптики прогнозируют до -16 градусов. Днем температура не поднимется выше -8 градусов.
- Для удобства пользования транспортом при новом ограничении в Татарстане разработают единый QR-код для лиц с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса. Этим уже занимается Минздрав РТ. Принимать в транспорте планируется как электронный, так и бумажный QR-код, который можно получить в МФЦ.
- Власти Татарстана продумали и меры поддержки для перевозчиков. При необходимости им готовы предоставить субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, а также субсидии в случае падения выручки из-за возможного сокращения пассажиропотока.
- В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрели новые штрафы для автомобилистов. В частности, планируется ужесточить наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. Сейчас штраф составляет 500—800 рублей, а по новому КоАП за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан, водитель заплатит 40 тысяч рублей.
- Сегодня днем на портале «Госуслуги» произошел второй с начала этой недели сбой. Минцифры РФ позднее отчиталось об устранении неполадок, но ближе к вечеру пользователи столкнулись со странным поведением бота Макса. Он уверял россиян, что никакого коронавируса не существует, а QR-коды являются «частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля».
- Заместителем председателя Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике назначена Светлана Вострикова. На этом посту она сменила Артема Прокофьева, который перешел на работу в Госдуму после сентябрьских выборов.
- Сегодня стартовала масштабная распродажа «11.11», или же Всемирный день шопинга. Спрос со стороны казанцев на онлайн-покупки в преддверии «черной пятницы» в этом году такой интенсивный, что столица Татарстана оказалась на пятом месте в рейтинге самых активных городов на «AliExpress Россия». Какие товары приобретают жители Казани по скидке и как не стать жертвой мошенника при шопинге — в материале «Реального времени».
- В соцсетях появилась информация, что челнинские таксисты устроили забастовку. Причиной якобы послужили новые тарифы. Однако «Реальному времени» в пресс-службе «Яндекс Go» сообщили, что сервис работает в обычном режиме — перевозчики активно выполняют заказы.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать в нижней палате российского парламента рабочую группу для решения вопроса правового регулирования биткоина и криптовалют. Как заявил депутат от ЛДПР, первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, из-за отсутствия норм закона в этой сфере «правоохранительные органы вообще попадают в тупик».
- В Набережных Челнах планируется отремонтировать мостовой переход через Каму, который проходит по сооружениям Нижнекамской ГЭС и является частью федеральной трассы М-7. Работы должны закончиться 20 ноября 2023 года. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 908 миллионов рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Bloomberg сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за кризиса на белорусско-польской границе, так как, по его версии, авиакомпания перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а они уже пытаются пересечь границу с Польшей. В Кремле такие идеи назвали безумными и живущими лишь в информационных вбросах.
- Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что если ЕС введет новые санкции в отношении его страны, это может быть чревато перекрытием газа, поступающего в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа. На фоне его заявления цена на газ на Западе выросла почти на 2%.
- В Набережных Челнах городской суд приговорил заведующего отделом физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Ильдара Султанова и его знакомого Алексея Токарева к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор в законную силу пока не вступил.
- «Татэнерго» намерено поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище на 70 см — до отметки в 64 метра. По словам представителя компании, там считают это «идеальным уровнем эксплуатации». В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра». Подробности — в материале «Реального времени».
- Американский предприниматель Илон Маск с начала этой недели продал часть своих акций Tesla на $5 миллиардов. Он продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Сделал Маск это, чтобы уплатить налоги, связанные с исполнением опционов на акции. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Власти Казани отклонили и отправили на доработку проект планировки части территории «Октябрьский городок». Им предполагается возведение многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити», под строительство которого начали расчищать территорию и вырубать деревья, из-за чего произошел скандал.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, объявленную им после задержания в октябре. «Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня», — заявил он.
Татьяна ДеминаОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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