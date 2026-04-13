В РФ произошло 145 ДТП с электросамокатами с начала года

По данным ГИБДД, число аварий выросло на 5%, пострадали 154 человека, погибли трое

Фото: Инна Серова

В России с начала года зарегистрировано 145 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ъ. В результате ДТП пострадали 154 человека, трое погибли.

Наибольшее число аварий зафиксировано в Краснодарском крае и Москве. В отчете отмечается, что подавляющее большинство происшествий произошло из-за нарушений правил пользователями СИМ.

Как отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, основная часть происшествий связана с частными электросамокатами. По оценке операторов проката, их количество в стране составляет около 1,2 миллиона.

Она пояснила, что сезон кикшеринга в большинстве городов начался только в конце марта, поэтому в первом квартале ДТП с участием прокатных самокатов практически не фиксировались.

По ее словам, в прошлом году в городах присутствия операторов кикшеринга число аварий снизилось в среднем на 25—50%. Более точные оценки текущей динамики ожидаются по итогам первого квартала сезона.



Ариана Ранцева