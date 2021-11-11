37-летний мост через Каму в Челнах отремонтируют почти за миллиард

Состояние моста оценивается в три балла

В Набережных Челнах отремонтируют мостовой переход через Каму, который проходит по сооружениям Нижнекамской ГЭС и является частью федеральной трассы М-7. Работы должны закончиться 20 ноября 2023 года и обойдутся бюджету Татарстана в 908 миллионов рублей. Наибольшую сумму на ремонт — 557 миллионов — направят как раз в 2023-м. 50,7 миллиона собираются потратить в 2021 году, еще 300 миллионов — в 2022-м.

Мост был запроектирован в 1977 году проектным институтом «Ленгипротрансмост». Построен он был в 1984 году, генподрядчиком был «Нижнекамскгэсстрой», субподрядчиками — Мостопоезд №485 и Мостоотряд №3 Минтрансстроя СССР. Последний раз мост, согласно проектной документации, ремонтировался 11 лет назад — в 2010 году были отремонтированы отдельные деформационные швы с заменой покрытия ездового полотна и покрытия тротуаров, а также частично была выполнена окраска пролетных строений и ремонт подферменных площадок.

Сейчас техническое состояние мостового перехода оценивается в три балла — такая оценка обусловлена наличием дефектов, имеющих вторую категорию неисправности. Это:

несоответствие высоты ограждений нормам;

дефекты элементов деформационных швов;

нарушение герметичности деформационных швов, протечки по ним;

выбоины в покрытии проезжей части и тротуаров, в зоне деформационных швов;

колейность покрытия по всей длине левого проезда:

отсутствие водоотводных трубок и решеток;

дефекты водоотвода и гидроизоляции;

разрушение тротуарных консолей.

Сейчас техническое состояние мостового перехода оценивается в три балла. Фото: google.com/maps

Движение будут перекрывать постепенно

Ремонту подлежат 1 184 погонных метра моста. Работы организуют в три периода:

Первый период включает в себя устройство стройплощадки, установку временных знаков и устройств, препятствующих неконтролируемому заезду транспорта на мост. Основными работами первого периода являются демонтаж и ремонт конструкций левой стороны — сюда входят армирование и бетонирование монолитных конструкций технологического прохода, устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара, установка водоотводной системы сооружения, установка ограждений и матч освещения. На время работ движение по маршруту Казань — Уфа перенаправят на соседнюю правую полосу.

Второй период — уже демонтаж и ремонт конструкций правой стороны, работы предстоят те же самые, что в отношении левой стороны. Соответственно, движение будет перенаправлено на левую сторону в один ряд по одной полосе.

В рамках третьего периода собираются открыть полноценное движение по мосту, а также отремонтировать его опоры.

Работы, как говорится в проекте, не повлияют на экологическую обстановку, так как они носят кратковременный характер и выполняются на ограниченных площадках. Однако здесь проходит водоохранная зона, в связи с чем работы на период с 25 апреля по 5 июня остановят.

Ориентировочный срок ремонта: I квартал 2022-го — III квартал 2023-го, а если быть точнее, то с 1 февраля 2022 года по 30 августа 2023-го. Точные сроки определятся после проведения конкурсных торгов.

Отремонтируют и Нижнекамский шлюз

Недавно на этом мосту произвели плановую замену аварийного деформационного шва на 27-й опоре. При монтаже конструкции шва применена специализированная высокотехнологичная смесь, которая набирает прочность в течение трех суток со дня ее укладки. Параллельно был сделан профилактический ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия низового пролета общей площадью 683 кв. м. Работы стартовали 27 августа и были на личном контроле министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова. Движение по мосту открыли 4 сентября.

Реконструкция Нижнекамского шлюза реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета. Фото: energybase.ru

Скоро отремонтируют и Нижнекамский шлюз, по которому проходит мост. Работы стоимостью 1,07 млрд рублей предстоит выполнить московской компании «Акватик». Шлюз расположен на Нижнекамской гидроэлектростанции в районе Набережных Челнов. Согласно техзаданию, подрядчику нужно реконструировать гидравлическое и механическое оборудование, гидропривод рабочих и аварийно-ремонтных ворот, установить системы электроснабжения от автономного источника питания, реконструировать системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также на новом шлюзе следует установить автоматизированную систему судопропуска с применением микропроцессорной техники. Все работы должны проводиться без прекращения судоходства и должны быть выполнены до 30 сентября 2022 года.

Реконструкция Нижнекамского шлюза реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета. Ремонт этого сооружения в Челнах станет вторым этапом масштабной реконструкции. В ходе первого этапа работы будут проводиться на территории Чайковского шлюза, в ходе второго — на Пермском, Павловском и Нижнекамском.

Дарья Пинегина