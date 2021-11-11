Илон Маск продал акции Tesla на $5 миллиардов — это мало или много?

Американский предприниматель Илон Маск с начала этой недели продал часть своих акций Tesla на $5 млрд. Об этом сообщило Reuters.

В субботу Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, и заявил, что прислушается к результатам опроса. Почти 58% из 3,5 млн проголосовавших одобрили эту идею. После этого бизнесмен написал, что готов был поддержать любой результат.

Маск продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда он продавал акции, чтобы оплатить подоходный налог. По словам предпринимателя, сейчас он сделал это, чтобы уплатить налоги, связанные с исполнением опционов на акции.



Фото: inventure.com.ua

$5 млрд — это:

353 миллиарда рублей, или €4,321 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. В 59,8 раза меньше, чем состояние Илона Маска — на сегодняшний день Bloomberg Billionaire Index оценил его в $299 миллиардов.

чем состояние Илона Маска — на сегодняшний день Bloomberg Billionaire Index оценил его в $299 миллиардов. В 10 раз меньше , чем потеря Илона Маска после недавнего опроса в Twitter о продаже акций своей компании — в начале недели предприниматель лишился $50 млрд, решив спросить у подписчиков своего аккаунта, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

, чем потеря Илона Маска после недавнего опроса в Twitter о продаже акций своей компании — в начале недели предприниматель лишился $50 млрд, решив спросить у подписчиков своего аккаунта, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Примерно 76,5 млн биткоинов можно приобрести на эту сумму — на сегодня курс биткоина равен $65 280.

можно приобрести на эту сумму — на сегодня курс биткоина равен $65 280. Наполовину меньше суммарного дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — тогда он составил $10,7 миллиарда.



суммарного дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — тогда он составил $10,7 миллиарда. 200-я часть от максимальной стоимости Tesla — в конце октября капитализация компании впервые превысила $10,7 триллиона.

от максимальной стоимости Tesla — в конце октября капитализация компании впервые превысила $10,7 триллиона. В 8,4 раза больше стоимости подоходного налога для Маска в 2016 году, когда он в прошлый раз продал свои акции, — тогда ему нужно было оплатить $590 миллионов.

стоимости подоходного налога для Маска в 2016 году, когда он в прошлый раз продал свои акции, — тогда ему нужно было оплатить $590 миллионов. Столько же, по данным журнала Forbes, составляет капитал Чона Монгу, главного директора крупнейшего автопроизводителя в Корее Hyundai Motor Group.

по данным журнала Forbes, составляет капитал Чона Монгу, главного директора крупнейшего автопроизводителя в Корее Hyundai Motor Group. В 6,6 раза больше стоимости акций Apple, полученных Тимом Куком в честь десятилетия работы в компании, — в августе 2021 года у него появилось 5 млн акций Apple на общую сумму $750 миллионов.



стоимости акций Apple, полученных Тимом Куком в честь десятилетия работы в компании, — в августе 2021 года у него появилось 5 млн акций Apple на общую сумму $750 миллионов. 5 320 лет нужно работать специалисту по обеспечению качества в Tesla, чтобы заработать такие деньги: в 2020 году его средняя зарплата была $93 978 в год по оценкам Business Insider.

специалисту по обеспечению качества в Tesla, чтобы заработать такие деньги: в 2020 году его средняя зарплата была $93 978 в год по оценкам Business Insider. Почти столько же, сколько Amazon планирует инвестировать в создание облачного региона в Новой Зеландии: около $5,2 миллиарда.

сколько Amazon планирует инвестировать в создание облачного региона в Новой Зеландии: около $5,2 миллиарда. В 5 раз больше, чем Россия вложила в государственные облигации США в начале 2021 года — это $1 миллиард долларов.

чем Россия вложила в государственные облигации США в начале 2021 года — это $1 миллиард долларов. Во столько же оценили убытки Украины от несвоевременной закупки газа.

Дарья Акимова