Власти Казани отправили на доработку проект планировки части «Октябрьского городка»
Власти Казани решили отклонить и отправить на доработку проект планировки части территории «Октябрьский городок». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.
Основаниями для доработки проекта служат результаты общественных обсуждений, проведенных с 16 сентября по 21 октября.
Напомним, этим проектом предполагается строительство многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити». Для этого там начали вырубать деревья, что вызвало скандал. Все подробности — в материале «Реального времени».
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