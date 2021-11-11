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Власти Казани отправили на доработку проект планировки части «Октябрьского городка»

14:35, 11.11.2021
Власти Казани отправили на доработку проект планировки части «Октябрьского городка»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани решили отклонить и отправить на доработку проект планировки части территории «Октябрьский городок». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Основаниями для доработки проекта служат результаты общественных обсуждений, проведенных с 16 сентября по 21 октября.

Фото: youtube.com

Напомним, этим проектом предполагается строительство многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити». Для этого там начали вырубать деревья, что вызвало скандал. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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