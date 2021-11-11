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В Татарстане разрабатывают QR-коды о наличии медотвода

14:22, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане разрабатывают QR-коды о наличии медотвода
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане разрабатываются QR-коды о наличии медицинского отвода. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Единый QR-код будет разработан на базе Минздрава республики. Выдавать его станут жителям РТ, имеющим медицинский отвод от вакцинации.

Подобные коды также планировали разработать в Крыму.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, как будет действовать система QR-кодов во всем внутриреспубликанском общественном транспорте, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан

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