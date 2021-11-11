В Татарстане разрабатывают QR-коды о наличии медотвода
В Татарстане разрабатываются QR-коды о наличии медицинского отвода. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
Единый QR-код будет разработан на базе Минздрава республики. Выдавать его станут жителям РТ, имеющим медицинский отвод от вакцинации.
Подобные коды также планировали разработать в Крыму.
О том, как будет действовать система QR-кодов во всем внутриреспубликанском общественном транспорте, — в материале «Реального времени».
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