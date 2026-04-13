Морозов, Метшин, Топилин, Когогина и Вольфсон вошли в топ-100 депутатов ГД по эффективности
Лидером по показателю «полезности» стал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов занял 68-е место в рейтинге полезности парламентариев. Рейтинг по итогам апреля 2026 года опубликован на сайте «Депутат Клуб» Госдумы.
Депутат Айдар Метшин занял в данном топе 84-ю позицию с итоговой оценкой в 35,58 балла, Максим Топилин — 87-е место (35,43 балла). На 99-м месте оказалась Альфия Когогина (34,63 балла), а замыкает топ-100 Илья Вольфсон (34,63 балла).
Александр Терентьев занял в данном рейтинге 121-е место. Его показатели эксперты оценили в 33,45 балла. Татьяна Ларионова (301-е, 25,74 балла), Айрат Фаррахов (328-е, 24,82), Артем Прокофьев (337-е, 24,62 балла), Марат Нуриев (382-е место, 23,18 балла), Ирек Богуславский (402-е, 22.16), Анатолий Иванов (422-е место, 18,42).
В топ-5 по показателю «полезности» попали председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (51,33), первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский (50,84), председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (49,95), вице-спикер Ирина Яровая (49,9) и зампредседателя ГД Анна Кузнецова (49,83).
