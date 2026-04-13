ЦУМ стал первым объектом инфраструктуры поддержки креативных индустрий в Татарстане
Для них предусмотрены меры государственной поддержки
Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани официально включен в перечень объектов инфраструктуры поддержки креативных индустрий Татарстана. Он стал первым объектом в данном списке, следует из постановления Кабмина.
Согласно документу, для субъектов креативных индустрий предусмотрены меры государственной поддержки, включая финансовую, имущественную, образовательную и консультационную помощь.
При этом получатели поддержки обязаны представлять сведения о расходах на создание и продвижение проектов, а также о доходах от их реализации и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Ранее «Реальное время» писало, что казанский ЦУМ планируют открыть 26 апреля 2026 года.
