ЦУМ стал первым объектом инфраструктуры поддержки креативных индустрий в Татарстане

Для них предусмотрены меры государственной поддержки

Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани официально включен в перечень объектов инфраструктуры поддержки креативных индустрий Татарстана. Он стал первым объектом в данном списке, следует из постановления Кабмина.



Согласно документу, для субъектов креативных индустрий предусмотрены меры государственной поддержки, включая финансовую, имущественную, образовательную и консультационную помощь.

При этом получатели поддержки обязаны представлять сведения о расходах на создание и продвижение проектов, а также о доходах от их реализации и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее «Реальное время» писало, что казанский ЦУМ планируют открыть 26 апреля 2026 года.

Ариана Ранцева