В Госдуме предложили ограничить рост цен на проезд в общественном транспорте

Фото: Реальное время

Депутат Государственной думы Евгений Марченко разработал законопроект, направленный на регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте. Согласно инициативе, повышение стоимости проезда будет возможно не чаще одного раза в год, сообщает ТАСС.

Проект изменений планируется внести в федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров. Ключевое предложение заключается в установлении двух важных ограничений: запрет на повышение тарифов чаще одного раза в год и привязка максимального размера повышения к индексу потребительских цен предыдущего года.

В действующей редакции законодательства отсутствуют ограничения по периодичности повышения стоимости проезда.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению разработчиков законопроекта, существующая практика может приводить к резкому росту цен в короткий промежуток времени и делает тарифную политику непредсказуемой для пассажиров.

Автор инициативы считает, что принятие законопроекта позволит предотвратить необоснованный рост стоимости проезда и установить единый подход к регулированию тарифов на федеральном уровне.

Наталья Жирнова