Почти половина руководителей в Казани считают, что подчиненные выдумывают выгорание

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели опрос и выяснили*, что 47% жителей столицы Татарстана видят в выгорании своих сотрудников лишь нежелание работать. Еще 17% убеждены, что состояние зависит от корпоративной культуры, и столько же верят в существование эмоционального выгорания. Только 14% руководителей понимают, что такая проблема не выдумка, а серьезный вызов.

По мнению руководителей, ментальное здоровье сотрудников напрямую влияет на многие аспекты жизнедеятельности. Больше половины казанцев (52%)** считают снижение продуктивности основным следствием выгорания, столько же говорят про потерю мотивации. При этом 43% уверены, что из-за психического перенапряжения возрастает риск ошибок, а 42% полагают, что из-за внутренних переживаний начинаются проблемы со здоровьем. Еще 38% опрошенных уверены, что в таком состоянии снижается вовлеченность и падает инициатива.

Чаще всего к выгоранию, по мнению самих руководителей, может приводить перегруженность работой (61%)**, отсутствие адекватной коммуникации с начальством (48%) и проблемы с мотивацией (44%). Как отмечает треть опрошенных жителей Казани, только 10—20% сотрудников в их компании могут испытывать реальные симптомы выгорания. Сильнее всего это заметно по учащению откладывания задач (49%), снижению вовлеченности в рабочие звонки (45%) и стремлению общаться с командой по минимуму (42%).

Треть респондентов полагают, что предотвращать выгорание — это совместная ответственность сотрудника и руководителя. А почти каждый четвертый (23%) считает, что сами руководители должны играть в этом главную роль, поскольку они могут влиять на нагрузку и распределять задачи (86%)**, предложить отпуск или более щадящий график (72%).

— Выгорание сотрудников — это отражение процессов компании и коммуникации внутри команд. Чтобы максимизировать продуктивность, важно помогать бороться с этим явлением и создавать комфортные условия для работы: поддерживать здоровое общение и сбалансированную нагрузку, чаще измерять настроение у подчиненных разных грейдов: от младших специалистов до руководящего звена, ведь с данной проблемой может столкнуться каждый, — считает Инна Филиппова, операционный директор сети сервисных офисов SOK.

Каждый девятый житель Казани уверен, что работа из офиса помогает справляться с симптомами профессионального выгорания. Более трети (36%) опрошенных верят в гибридный формат как способ восстановить эффективность. А 15% убеждены, что формат никак не влияет на самочувствие.

* Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1 100 офисных работников (руководителей отделов, HR-менеджеров и собственников бизнеса) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.

